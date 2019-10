Letették Balatonalmádi korszerű sportcentrumának alapkövét

Ünnepélyes keretek között tették le a város új sportközpontjának alapkövét tegnap, és elkezdték a terepmunkát. Keszey János polgármester az ünnepségen felidézte, hogy néhány éve a labdarúgó-egyesület vezetősége néhány szülővel együtt kérte segítségét egy lehetséges új pálya kialakítására.

A Wesselényi strand mellett található, jelenleg is használt focipálya az év nagy részében használhatatlan, mert az a terület vizenyős, kicsit csapadékosabb időszakban áll rajta a víz. A gondolkodás az új pályáról elindult, és sikerült megvásárolni a Városgondnokság mögötti, alkalmasnak vélt területet.

A futballegyesület közben két alkalommal is sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetség taós forrásainak megszerzésére, amivel összesen 163 millió forintot nyert. Ehhez tett hozzá a város 152 millió forintot, de látszott, hogy ez még mindig kevés az építkezéshez.

– Kontrát Károly ország­gyűlési képviselőhöz fordultunk, és segítségével elértük, hogy a kormány 681 millió forinttal segítse a projektet. Így jött össze végül 997 millió forint, amelyből megvalósulhat itt egy nagyméretű műfüves és egy nagyméretű élő füves pálya villanyvilágítással, lelátóval, öltözőkkel, parkolókkal és a hozzá vezető úttal – mondta el a polgármester.

Az öltözőépület hőszivattyús, napelemmel felszerelt, energiatakarékos épület lesz. A pályák világíthatók lesznek, a műfüves pálya parafa töltésű lesz, ami ma az egyik legkorszerűbb, környezetbarát technológia.

Az ünnepségen Kontrát Károly méltatta a sportegyesület, az önkormányzat és a kormány összefogását. Elmondta, hogy a játék a legszebb kommunikáció az emberek között, ami most új teret kaphat Almádiban. Az alapkőletételnél egy időkapszulát is elhelyeztek, melyben a sportközpontra vonatkozó iratok mellett a Veszprém megyei Napló keddi számát is elhelyezték.

Balatonalmádiban két felnőtt és tíz utánpótlás gyerekcsapat működik, közel 300 embert érint a sportközpont. A kivitelezésre 13 hónap áll rendelkezésre, így remélhetőleg bő egy év múlva a focisták már az új pályákon rúghatják a bőrt.