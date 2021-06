Lezajlott a próbaterhelés, június végén átadják a forgalomnak az Almádi csomópontot

A 8-as déli elkerülő teljes szakaszának – a Litéri csomóponttól a Füredi csomópontig – készültségi foka jelenleg 37 százalék, írta kérdésünkre küldött válaszában a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.

Az új külön szintű Almádi csomópont elkészült, a közelmúltban, május végén elvégezték a híd statikus és dinamikus próbaterhelését is. A terhelésben négy, egyenként közel 40 tonnás teherautó vett részt. A vizsgálatban meghatározott teherállásokban mérték az úgynevezett lehajlási és az alakváltozási értékeket, az eredmények kiértékelése folyamatban van. A csomópontot a jelenlegi tervek szerint június végétől használhatják a közlekedők, és ekkortól szűnik meg az Almádi út-Dornyai utcai kereszteződést érintő lezárás is, közölte a beruházó NIF Zrt., amely a jelenlegi munkálatokról is tájékoztatott. Az Almádi csomópontnál a város felőli oldalon megépült a körforgalom, míg a déli oldalon, a 7217-es úton földmunkát végeznek, a forgalom félpályás terelésben halad. A csomópont ágain aszfaltoznak már, és készülnek a zajvédőfalak, a közvilágítás, valamint folyamatos a táblák kihelyezése is.

Szintén a hónap végétől lehet közlekedni a Litéri csomópont és Veszprém között megépült új útszakaszon. Ezen az úton – amely a beruházás befejezése után a nyolcas út Budapest felé haladó jobb pályája lesz – kétszer egy sávon haladhat majd a forgalom, és lezárják a jelenleg az autósok által használt jobb pályát, hogy megkezdődhessenek azon is a kivitelezési munkák. Itt a burkolat kész, folyamatban van az árok burkolása és a padkarendezés, valamint az útburkolati jelek festése van.

A Füredi csomóponti híd északi oldalán a hídfő és a szárnyfalak építése elkészült, a déli oldalon a pillérek megépültek, itt a hídháttöltés építésével folytatódhat a munka. A csomópontnál az Almádi csomópont nyári megnyitása után részleges, majd szeptembertől teljes lezárás várható, valamint a Litéri és a Füredi csomópontok között a jobb pályát is lezárják. A csomópont lezárása idején a forgalmat a nyolcas úttal párhuzamosan, az Almádi és a Füredi út között kialakított terelőút vezeti majd el. A beruházó azt is közölte, hogy a Füredi és az Almádi csomópont között, a nyolcas út alatt átvezető kerékpáros kerethíd szerkezete megépült és ideiglenesen forgalomba is helyezték, de az Almádi külön szintű csomópont forgalomba helyezésével, és a kerékpáros forgalom megnyitása után a kerékpáros kerethidat ismét lezárják.