Lezárják egész Angliát a járvány gyors terjedése miatt

Az új szabályok szerint kedden nulla órától – öt kivételtől eltekintve – mindenkinek otthon kell maradnia, hasonlóan a tavaszi lezáráshoz. Csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat, például ha orvoshoz, élelmiszert vásárolni, gyógyszertárba vagy munkába mennek. Az egyéni sportolás megengedett, és arra is van lehetőség, hogy ellássanak vagy segítséget nyújtsanak rászorulóknak. A munkába utazástól eltekintve azonban mindenkinek törekednie kell arra, hogy faluján, községén belül maradjon, vagy abban a városrészben, ahol lakik, írta meg az Origo.

Az iskoláknak a február közepén esedékes télvégi szünetig online oktatásra kell átállniuk – bár az óvodák nyitva maradhatnak -, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. Az élsport tervezett rendezvényeit – köztük az első osztályú angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League mérkőzéseit – ugyanakkor közönség nélkül meg lehet tartani.

A szabadtéri testmozgást napi egy alkalomra kell korlátozni, és lehetőleg egyedül vagy legfeljebb egy másik emberrel lehet végezni.

A rendelet megfogalmazása szerint az Angliában lakók nem hagyhatják el otthonukat azért, hogy velük nem egy háztartásban élő emberekkel közterületen, összejövetel céljából találkozzanak.

Az egész Angliára egységesen kiterjedő új korlátozások felváltják az eddigi sávos rendszert, amelynek alapján az egyes országrészekben eltérő, a helyi járványhelyzetnek megfelelő készültségi fokozatok voltak érvényben.

Watch live: As England and Scotland go into another lockdown, @skynewsniall speaks to Cabinet Minister Michael Gove, Deputy First Minister of Scotland John Swinney, Labour leader Sir Keir Starmer, and many more https://t.co/sJ8tlN93V8 https://t.co/Q3dOFRNc2q

— Sky News (@SkyNews) January 5, 2021