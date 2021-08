Lezárult a pápai emlékprojekt

A Vanyolán született Vajda Péter reformkori irodalmár, természetbúvár, pedagógus, társadalomkritikus máig ható jelentőségére egy éven át emlékeztették a pápaiakat és a környékbelieket az Elsősorban pápai – Városbarát Egylet szervezésében.

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

A Vajda Péter-emlékprojekt záróeseményét a Gyurátz Ferenc utcai Petőfi-emlékházban tartották. A programon megemlékeztek a nemrég elhunyt Ráday Mihály Kossuth-díjas filmoperatőrről, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnökéről, aki több alkalommal is járt Pápán, s 2015-ben támogatta az Elsősorban pápai – Városbarát Egylet életre hívását.

Beszédében Kerecsényi Zoltán ügyvivő felidézte az emlékprojekt főbb momentumait. – Vajda Péter munkáiban a reformkori Magyarország égető kérdései sűrűsödtek. Ő volt az első hivatásos magyar újságíró, aki pesti tartózkodása idején szinte minden korabeli orgánum munkatársa volt. Lelkesen fogadta a Lánchíd építését is. Projektünk keretében, a „legnagyobb magyar” születésének 230. évfordulója apropóján felvetettük egy méltó, hiánypótló pápai köztéri Széchenyi-emlékjel felállítását. A 2020–2021-es Vajda Péter-emlékprojekttel a közelgő Petőfi-bicentenáriumra kívántunk hangolódni, ugyanis 2021–2022-ben Petőfi Sándor helyi, környékbeli emlékezetére szeretnénk hangsúlyt helyezni. Ez egyletünk új logójában is megmutatkozik: hatéves, piros-kék színű szívszimbólumunk 2023-ig kiegészül egy Petőfi-portréval. Azonban Vajda Pétert sem szeretnénk elfeledni, hiszen Petőfi Sándor születési évfordulójának évében az ő születési évfordulója is lesz. Ezért szorgalmazzuk a Vajda Péter-­emlékház baráti kör megalakítását – jegyezte meg a városbarátegylet ügyvivője.

Az alkalmon Kovácsné Vajda Edit nyugalmazott tanár, Vajda Péter leszármazottja emlékplakettet adott át Áldozó Tamásnak, Pápa polgármesterének, az emlékprojekt fővédnökének, továbbá Gyarmath Anett könyvtáros-képzőművésznek, Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna nyugalmazott tanárnak, Varga Árpád költőnek, valamint Zábrák Károlyné önkéntesnek. Köszönő oklevelet kapott Varga Rita, Vanyola polgármestere, Csorba János László és Birkásné Erdős Krisztina önkéntes.

Áldozó Tamás úgy fogalmazott, a Vajda-emlékprojekt- tel sikerült nyomot hagyni, ami lényeges a helyi gondolkodás, a közösségi emlékezet szempontjából. A pápai polgármester nyitottságának adott hangot a Petőfi-bicentenárium kapcsán felvázolt lokális városbarátegyleti tervek, javaslatok iránt.

Köszönetet mondott a jelenlévőknek Varga Rita emlékprojekti társfővédnök is. Vanyola polgármestere reményét fejezte ki, hogy a jó kapcsolat nem szakad meg települése és a városbarátegylet között, s a jövőre esedékes, Vanyola község fennállásának 800. évfordulójára készülő település jubileumi terveibe is be tudnak majd kapcsolódni a pápaiak.