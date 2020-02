Libanoni cédrus díszíti a veszprémi körforgalmat

Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy egy magánszemély ajánlotta fel – aki nem szerette volna, hogy neve nyilvánosságot kapjon – a különleges fát a városnak, amely úgy tudni az egyetlen közterületen élő cédrus Veszprémben.

Ezzel gyarapodott a település fajgazdagsága is, amely 300-350 féle növényt számlál, fogalmazott az alpolgármester, aki kérdésre válaszolva kijelentette, azért is ültették ide a fát, mert a szakirodalom szerint nagy tűrőképességű a cédrus, remélik, bírni fogja a kitettséget. Abban is bíznak, hogy a szomszéd körforgalomban álló porcelán Életfának méltó párja lesz a most elültette libanoni cédrus.

Pernesz Kata, a VKSZ Zrt. parkgondozási csoportvezetője arról beszélt: a fa jellegzetessége, a bókoló ágvégek meg fognak maradni a növényen, ami bírni fogja az időjárást és a városi környeztet, s hamar dísze lesz a belvárosnak, a körforgalomnak.

Csík Richárd önkormányzati képviselőnek – mint azt elárulta – képzőművészként is nagyon fontos esemény volt a faültetés, hiszen egy libanoni cédrust ültettek, amelyről Csontváry Magányos cédrusa juthat eszünkbe. A képviselő szeretné megélni, hogy a fa nagyra nőjön és legyen alkalma megfesteni. Másrészt a fásszárú növény kivágásáról, újraültetéséről értekeztek és tárgyaltak éppen a nap délelőttjén a Városstratégiai és Városmarketing Bizottsággal.

Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy a szakemberek szerint a libanoni cédrus lassan növő fa. Ugyanakkor fényigényes; a szárazságot jól tűri. Szinte bármilyen talajon megél. Az alapváltozat a védett, napos helyeket kedveli, mert fagyérzékeny – éppen ezért Magyarországon kevés a kifejlett példány.