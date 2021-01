Lókút mindenkit hazavár – Az ötszáz lelkes kis bakonyi falu polgármesterével beszélgettünk

Kívülről nehéz elképzelni, hogyan lett az egykori pesti lány a mintegy ötszáz lelkes kis bakonyi falu, Lókút polgármestere. Hivatali szobájának ajtajára egy évvel a választások után sincs még kiírva Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid neve – ennyit a fontossági sorrendről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Böbe – mert így hívja a családban és a faluban mindenki – el is mondja, hogy inkább mindenesnek tekinti magát. Miután az átrakatott cserépkályhában megnézi a tüzet, teát főz kettőnknek, beülünk a német nemzetiségi önkormányzat irodájába beszélgetni. Böbe azt mondja, hogy elindult a választáson, annak oka a településhez való kötődésében keresendő.

Budapesten született és élt több évig. A nyolcadik kerületet akkor is otthonának tekintette, amikor már Budáról szemlélte a fővárost. Fiatalként kezdett el dolgozni egy templomi közösségben, és mert mindig szeretett segíteni annak, akinek szüksége volt rá, ő vigyázott a gyerekekre, látogatta a fekvőbetegeket, huszonévesen pedig már tudatosan is céljának tekintette a közösségépítést. Mindebből kiindulva vett irányt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, ahol teológiát tanult. Dolgozni is hitoktatóként kezdett, de hamarosan a lelkipásztor asszisztense lett; pici gyermekektől a haldoklókig mindenkit a gondjaiba fogadott.

– Ez olyan tapasztalatokat adott, amelyek befolyásolták a személyiségemet: láttam örömöt, kiszolgáltatottságot, a családok gondjait, amolyan nagynéniféle szerepet is betöltöttem náluk. Nagyon jó családközösségünk volt, melyben én is megtanultam örülni a kis dolgoknak is. Megtanultam belehelyezni magam a másik értékrendjébe, mert csak így lesz érthető, ki miért viselkedik, beszél úgy, ahogy. Ezek olyan alapok, amelyektől nem lehet elszakadni – összegzi a lelki előzményeket a polgármester.

Hogy hogyan kerül a képbe Lókút? Ez is gyermekkori kötődés: húgával együtt egy másik bakonyi faluban, Cseszneken, a nagyszülőknél töltötték a nyári szünidőt. Ezért szerette meg nagyon korán a vidéket, az erdő illatát, mindent, amit a Bakony jelent.

– Egy pesti plébánia gyerekeit nyaraltattuk Márkón, ahonnan kirándulni mentünk Hárskútra, és amikor a Borzastetőről lenéztem Lókútra, úgy éreztem, itthon vagyok – emlékszik Böbe a sorsdöntő eseményre. Ezt követően húgával, Mariann-nal közösen házat vettek a faluban. Szent Bertalan napján, 1990. augusztus 24-én költöztek. – Volt, aki óvott ettől a lépéstől, mert az ilyen zárt közösségek nehezen fogadják be az idegent, de én meg úgy gondoltam, mögé kell nézni a zártságnak. A kitelepítések, majd az 50-es évek üldöztetései természetes, hogy nyomot hagytak; akik ezt átélték, joggal tartottak távolságot.

A barátságos lányokhoz először a gyerekek kezdtek beszivárogni, majd jöttek a nénik is. Böbe azt mondja, sok kedves emlék fűzi a falu lakóihoz, a mostaniakhoz és a régiekhez is. A befogadás már jó úton járt, amikor megismerkedtek későbbi férjével, a hegedűkészítő Sümegi Elemérrel, aki a tizenhetedik századig visszamenőleg folyamatosan tud lókúti ősöket felmutatni, és akivel három gyermeket neveltek fel a szépséges faluban. Nagyon igaz a vélekedés: nem is lehet jobbat elképzelni egy ilyen kicsi településnél, mert itt mindenki vigyáz a gyerekekre. Az évek viszont múlnak, és Lókúton bolt, posta, óvoda van, de iskola nincs, csak a közeli Zircen, ahol nemzetiségi tagozat működik, angol-számítástechnika tagozat, rajz tagozat, és ahogy hallom, nagyon jó az alapfokú képzőművészeti iskola is.

A veszprémi munkahely és a gyerekek könnyebb iskolába járása miatt pár évet Veszprémben töltött a család, de az alatt sem adták fel a lókúti házat. A gyerekek felnőttek, és ismét felmerült a kérdés: hogyan tovább, milyen következő feladatot tartogathat az élet?

Éppen a gyerekek, Sámuel, Benedek és Imola segített a döntésben, amikor 2019-ben Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid elindult Lókúton a polgármester-választáson. Nyert, és azóta nem csupán önkéntesként, hivatalból is építi a falut, bevonva annak minden lakóját a képzőművészet és a zene által meghatározott saját családjába. Nem lehet máshogyan fogalmazni, hiszen az első örömhír, amit Lókútról hallok: az utóbbi négy hónapban négy pici baba is született a faluban. Ott, ahonnan a 70-es, 80-as években nagyon sok fiatal elköltözött, ám a 90-es években már németek vettek házat, és most elindult az újabb hullám: helyben marad, aki itt él, hazajön a második generáció, és az építési telkek többségének is van már új gazdája. Minderről így vélekedik a polgármester asszony:

– Kertes házban lakni nagyon jó, de itt sokkal többről van szó, mint egy lakóparkról. Értékelni kell a hagyományokat, fel kell vállalni az elfogadási folyamatot! Egy falunak múltja van, generációk adják át egymásnak a tapasztalatokat – ezt nem lehet elutasítani. Én nagyon hálás vagyok az időseknek, hogy figyelnek a fiatalokra. Ahogy a saját gyerekeinknél is fontosnak tartottuk, hogy elkötelezettek legyenek a gyökereik iránt, szerintem ez nagyon fontos a falu minden fiataljának is. Azzal tehetünk a legtöbbet, ha a gyerekek büszkeséget érezhetnek, ha az őseik kerülnek szóba. Bár az időm kevés, de az interneten nagyon sok minden hozzáférhető, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület alapító tagja is emiatt, a család- és helytörténet-kutatás utáni vágy miatt lettem. Folyamatosan keressük azokat a fórumokat, ahol kapcsolatot tudunk tartani a jelenlegi lókútiak mellett az elszármazottakkal is.

– Jelen vagyunk a Facebookon, a hivatalos honlap mellett egy webes felületen, rendszeresen megjelenik a Lókúti Levél, a falu információs lapja. Szerintem elsődleges feladat komfortossá tenni a falut, hogy akik este hazatérnek, úgy érezzék, ide valóban hazaértek. Nagyon fontos a civil szerveződések támogatása, közöttük a kis kluboké is. Kocsma nincs, de a gyerekek, fiatalok, nyugdíjasok külön-külön össze tudnak jönni. Pályázunk, és emellett közösségi programokat szervezünk, mert nemcsak a készen kapott jó, nagyobb nyomot hagy, amit együtt hozunk össze. Így szerveztünk raklappikniket, halottak napja előtt együtt ültettünk a sírokra virágot, az augusztusi falunapunk pedig olyan jól sikerült, hogy csak a főzőversenyre 23 csapat nevezett.

– Ha a helyzet megengedi, szeretnénk minden hónapban egy közösségi napot tartani, na és hazaváró napot is – utóbbi érdekében már szerveztünk egy közösségimédia-csoportot is. Az a cél, hogy a közösség minden tagja jól érezze magát itthon.

– Természetesen tavasszal nálunk is volt karantén, de szerintem nagyon jó, megbízható segítőhálózatot hoztunk létre falugondnokunkkal, a doktornővel, az asszisztenssel és a boltossal. A karantén alatt sem állt le az élet, és jó volt tudni, hogy támaszkodhatok a közös hivatal munkatársainak szaktudására, a faluval kapcsolatos technikai teendőkben a helyi csapatra. Ekkor indult be igazán közösségi vásárlásunk, a Közös kosár program. Az online felületen azonnal tudtunk, tudunk kommunikálni, és felajánlás is folyamatosan érkezett, akár segítésről, akár maszkvarrásról volt szó.

– Az emberek nyitnak egymás felé, felelősséget éreznek egymás iránt, aminek nagyon örülök. A legszebb szimbóluma ennek a karácsonyfánk. Minden családhoz eljuttattunk egy fából készült szívdíszt azzal a kéréssel, hogy rajzoljanak, írjanak üzenetet, idézetet rá, és 24-éig rakják fel közös karácsonyfánkra. Megannyi kéz által dekorált, gondolattal, üzenettel ellátott kis szív került így a fára. Egymást leptük meg vele, és egymásnak üzentünk. Ezekből a szívekből küldtünk azoknak az idős falubelieknek, akik koruk, egészségi állapotuk miatt már nem tudnak saját lókúti otthonukban karácsonyozni. Így voltunk mi együtt, így ünnepeltünk.