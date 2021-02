Lovakon, motorokon, robogókon is járőröznek a gyulafirátóti polgárőrök

Ötvenöt tagja van a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesületnek és sok köztük a fiatal. Civil szervezetük 1995-ben alakult meg és 2003-ban újították meg. Akkor csatlakozott hozzájuk önkéntesként Farkas László is, aki 2007 óta az elnöki feladatokat is ellátja és beszámolt lapunknak tevékenységükről.

– Különböző korosztályba tartozó, különböző szakmákat űző emberek vállalják, hogy csoportunk célját teljesítve családi és munkahelyi feladataik mellett szabadidejükben a közbiztonságért dolgoznak. Szerintem nagyon fontos a polgárőr szemléletmód és az összefogás, a helyismeret pedig előnyt jelent. Vannak, akik lóháton, akadnak akik motoron vagy robogón teljesítenek szolgálatot, nemcsak Gyulafirátót és Veszprém területén, hanem esetenként azon kívül is. Elsősorban azonban településünkre figyelünk, óvjuk a helyiek biztonságát. Nem csak például a betöréseket szeretnénk megelőzni jelenlétünkkel, az illegális hulladék-lerakásokat is igyekszünk felderíteni. A parlagfű-mentesítésben is segítettünk, ebben főleg a lovasaink. Autóval is rendelkezünk, azt a megyei rendőr-főkapitányságtól kaptuk meg üzemben tartásra. Jó állapotú, mi még jól tudjuk használni. Ilyen módon is együttműködünk a rendőrséggel és gyakran járőrözünk rendőrrel közösen – mondta el Farkas László.

Arról is beszélt az elnök, hogy előfordul: engedély nélküli házaló árusok zaklatják a lakosságot. Mivel a helyiek ismerik a polgárőröket, rögtön szólnak nekik, ha ilyet tapasztalnak. S általában elég, ha egy polgárőr megkérdezi az árust, van-e engedélye. Ha nincs, gyorsan el szokta hagyni a települést.

Az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápol az egyesület, együttműködik a polgárőrség országos és megyei szervezetével. Támogatáshoz is így jut, amire főként a járművek fenntartása miatt van szükség.

Azt is megjegyezte az elnök, hogy a dózsavárosi polgárőrök is egyesületükhöz tartoznak. Ahogy arról már az ő tevékenységük kapcsán írtunk, a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület a városban egyedüli polgárőr egyesületként szeretne Veszprém több területén is hasonló csoportot létrehozni. Ezért keresik a gyulafirátóti önkéntesek a más városrészekben élő, szabadidejükben a közösség és a közbiztonság érdekében hozzájuk hasonlóan szívesen tevékenykedő helyieket.