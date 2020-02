Lovason beszélt az Európát fenyegető veszélyekről Márfi Gyula

Kontinensünk jelenéről és jövőjéről értekezett a nyugalmazott veszprémi érsek.

A kereszténységet helyezte középpontba Márfi Gyula, amikor Gondolatok Európa jövőjéről című előadásában az öreg kontinensről beszélt Lovason, a Faluház nagytermében.

Márfi leszögezte, a szabadság, egyenlőség és testvériség csak a keresztény államokra jellemző, ahol a szeretet a legfőbb erény. A veszprémi érsek továbbá megjegyezte, hogy nem becsüljük eléggé keresztény múltunkat, majd több példán keresztül mutatta be, hogy a hazai és a nemzetközi kultúra számos területét, így a zenét is átszövi a kereszténységre való utalás. Emlékeztetett, az uniós vezetők kezdetben mélyen keresztény emberek voltak, és úgy vélekedtek, hogy „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”. – Most az fenyegeti, hogy nem lesz – fogalmazott.

Érvelése szerint ezt igazolja, hogy Európa nagy naptárából kifelejtették a keresztény ünnepeket, ugyanakkor a világ más vallásainak ünnepeit nem. Az öreg kontinensen „eltüntetik” a karácsonyfákat, a Betlehemeket, példának okáért Brüsszelben virágfát állítottak, hogy ne sértsék meg a muszlimok érzékenységét, ugyanakkor Isztambulra jellemző, hogy tele van karácsonyfákkal az ünnepen. Elhangzott, hogy Európa munkahiánnyal küzd, de sok helyen bevezették már a melegek házasságát, és a nők-férfiak közötti különbséget is meg akarják szüntetni. Ezt célozza, hogy egyes országokban az óvodában nem különböztetnek meg fiúkat és lányokat, mert az ottani vélekedés szerint később dől el az identitásuk.

A nyugalmazott érsek szerint a jövő Európájára óriási veszélyek várnak, mert a kontinens keresztény és iszlám részre szakadhat, és ennek következtében az utóbbi térhódítása várható. Az előadó szerint a migráció olcsó munkaerőt ad a nagyvállalkozóknak, ám ennek következtében a kontinens légüressé válik, amely szellemi, vallási, valamint demográfiai téren történő meggyengülését eredményezi. A nemzetközi nagytőke Európát kolhozzá alakítja, hogy manipulálható és uniformizált társadalmat hozzon létre.

Az öreg kontinens törekvéseinél szó esett még a szinglikről, az abortuszról, a fogamzásgátlókról, a másságról, a homoszexuálisok felvonulásáról, az egyház-haza-család kiiktatásáról és arról, hogy mindez az erkölcsök lerombolását, a közösség tönkretételét jelenti. – Mi hálásak lehetünk a jelenlegi kormánynak, az új Alkotmánynak, amely a kereszténységet hirdeti. Magyarországról gyönyörű madár fog kirepülni – fogalmazott a nemzet jövőjéről Márfi Gyula.