Madárodúkat osztanak és felújítják a faluházat Vöröstón

Elhivatottságból 40 saját készítésű madárodút osztanak ki a faluban a költési időszak előtt. Elkezdődött a faluház felújítása is a településen, amelyhez 18,9 millió forint támogatást nyertek.

Vöröstó polgármestere, Fekete-Tracz Gabriella nagyon szereti az állatokat, és mivel a párja gyűrűzőengedéllyel rendelkező madarász, ezért szívügyüknek érzik, hogy segítsék a kismadarakat a költési időszak előtt. Ezért úgy gondolták, hogy a faluban is helyeznek ki odúkat. Párja elhivatottságból, saját faanyagból készített egyelőre 40 madár-, illetve mókusodút, amelyeket kiosztanak azoknak, akik szeretnének csatlakozni az akcióhoz.

– Muszáj kirakni az odúkat, mert kezdődik a költési időszak. Ezekbe főleg cinkék és verebek költöznek majd, amelyek évente kétszer költenek, és amikor fiókákat nevelnek, rengeteg bogarat szednek össze – meséli a polgármester asszony, aki maga járja majd körbe az itt élő mintegy 80 családot, hogy megkérdezze, ki szeretne odút kihelyezni. Párjával segítenek majd a felrakásban is, mivel sokan már idősek a településen.

Fekete-Tracz Gabriella elmeséli azt is, hogy a faluban egyre több mókust látnak. Tavalyelőtt például egy bagolynak kitett odúba fészkelt mókus, ezért most mókusodúkat is készítettek.

Vöröstóhoz kapcsolódó hír még, hogy megkezdődött a faluház felújítása. Jelenleg az épület külső szigetelését végzik. Akadálymentesített feljáró is készül, majd elkezdődnek a belső munkálatok: kicserélik a nyílászárókat, lesz kisebb átépítés, és korszerűsítik a villany- és vízvezetéket is. Leszerelik a régi gázkonvektorokat, és a faluház fűtését megújuló energiával, napelemekkel szeretnék megoldani, amire még pályáznak. A várhatón a nyár közepére befejeződő felújításhoz tavaly nyert az önkormányzat 18,9 millió forintot a Magyar Falu Program keretében.