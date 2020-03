Magas költséget ró az önkormányzatokra az illegális hulladék

A leendő hulladékgazdálkodási hatóság illegális hulladéklerakás-felszámolási tevékenysége terheket vehet majd le a helyi önkormányzatról, és csökkenhet a főleg zöldterületeken egyre halmozódó szemét mennyisége.

Július 1-jétől életbe lép a klíma- és természetvédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását. Az utak melletti árkokat, a vasútvonalak környékét is kötelező lesz megtisztítani, összegyűjtik az erdők, szántóföldek, települések szélére kihordott hulladékkupacokat is, jelentette be a kormány februárban.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, ahhoz, hogy Magyarország tisztább, rendezettebb ország képét mutassa, fel kell számolni a törvénytelen hulladéklerakatokat és meg kell szüntetni az újratermelődésüket. Meg kell vizsgálni, mely szabályokat kell módosítani ahhoz, hogy a hulladék illegális elhelyezése ellen még határozottabban és eredményesebben lehessen fellépni. Az évi 328 ezer köbméter illegális hulladék ugyanis hat méter magasan borítaná be a Kossuth teret, olvasható az akciótervben.

Az új hulladékgazdálkodási hatóság feladata az lesz, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzen, minden jogkört megkap, ami eredményes működéséhez szükséges, továbbá vizsgálják a büntetési tételek szigorításának lehetőségét. Most is tilos szemetelni, illegális hulladékot lerakni, hangsúlyozta az államtitkár, ha kiderül, ki tette, a hulladékot az elkövető költségére kell elszállítani. Van azonban felelőssége az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének és az önkormányzatoknak is.

Kérdéseinkkel megkerestük a pápai önkormányzatot. Unger Tamás alpolgármester válaszai nyomán elmondható, hogy Pápán az illegális hulladéklerakás a környezetszennyezés, közegészségügyi veszélyek mellett jelentős költségeket ró az önkormányzatra. Felszámolását naponta teljes műszakban egy vagy két járművel végzi a városgondnokság, ami mind járművet, mind munkatársat vesz el a városfejlesztési és -szépítési feladatoktól. A begyűjtött hulladék elszállíttatása, lerakási díja évente 18-20 millió forintot tesz ki.

Elsősorban erdős, fás területeken, volt szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyén alakulnak ki gócpontok. Kiemelt területek például a Rigó-lakótelep, Téglagyári út, Vasút utca, Bárócz-hegy, Kéttornyúlak, valamint a 83 számú főút lehajtói (Juhar utca, Szövöde utca). Illetve tudomásuk szerint Mezőlak, Mihályháza, Takácsi és Kup különösen érintett területek a pápai járásban.

Az illegális hulladéklerakások folyamatos felderítésében a városgondnokság és a közterület-felügyelet nagy segítséget jelent, illetve egy civil alapítvány is hozzájárul az önkormányzati munka hatékonyságának növeléséhez. Az illegális hulladéklerakás felderítését és visszaszorítását a közeljövőben térfigyelő kamerarendszer kiépítése segíti.

Unger Tamás közölte, a hulladékbirtokosokat hulladékgazdálkodási bírsággal lehet sújtani. Problémát jelent, ha az elhagyott hulladék magánterületen van, és a hulladék tulajdonosa nem ismert, mert ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát kell kötelezni az elszállításra. A közterület-felügyelők tetten érés esetén helyszíni bírságot szabnak ki, amelynek mértéke elérheti a 80-100 ezer forintot is, valamint indokolt esetben feljelentést tesznek.

Kérdésünkre, miszerint a klíma- és természetvédelmi akcióterv első pontjának július 1-jei életbe lépésére miként készülnek, Unger Tamás elmondta, a leendő hulladékgazdálkodási hatóság illegális hulladéklerakás-felszámolási tevékenysége nagyban egybe esik az önkormányzat ilyen jellegű feladataival és hatásköreivel. A részletes jogszabályi háttér kidolgozása után lehet az önkormányzati intézkedések körét meghatározni. Egy sikeres együttműködés mindenképpen segíthet a helyzet megoldásában. Az újrahasznosítás érdekében az önkormányzat továbbra is működteti szelektív hulladékgyűjtési tevékenységét.