Magas színvonalat képviseltek a noszlopi főzőversenyen szereplő csapatok

A Diófás főzőversenyre idén tíz csapat nevezett, 52 versenyző állt a bográcsok, tárcsák mellett. Bár a diófák némileg enyhítették a hőséget, elismerést érdemelnek a kitartó fakanálforgatók.

Annál is inkább, hiszen a közel négyszáz résztvevő 16 tűzhelyen 24-féle ételt készített, összesen 175 adagot. A helyi Pörkölt pörkölők önkormányzati dolgozók, polgár­őrök, ahogy mondták, nagyon vegyes csapatként indultak a megmérettetésen. Tócsnit sütöttek szalonnával, meg pincepörköltet főztek. A helyi és bakonypölöskei Sógornők idén indultak első ízben ilyen névvel, klasszikus sertéspörköltet főztek galuskával.

Az Antialkoholisták Noszlopot képviselték, a kocsmáros és barátai álltak össze egy főzés erejéig, kizárólag férfiak. Brassói aprópecsenyét készítettek másként, azaz például szalonnával megspékelve. Az nem derült ki, hogy a borból maradt-e a bográcsba is.

A Vöri-keri vöröskeresztes csoportja Devecserből ruccant át, a hölgyek csoportját néhány férfi is erősítette, a csilis babjuk viszont nem volt csípős. Titkos hozzávalót is használtak, de nem árulták el, hogy mit, csak annyit, hogy a szép színét a kalocsai paprikától kapta az ebédjük. A noszlopi Csintalan fakanál háromfős fiatal baráti csoportja zalai csülkös babos káposztával rukkolt elő a dédmama receptje szerint. Rutinos versenyzőkként egyenpólóban feszítettek.

A csallóközi lánglovagok első ízben vettek részt a versenyen, ők áfonyás-vörösboros marharagut készítettek knédlivel. Bakáról érkeztek, elegánsan, lelkesen, a későbbi testvértelepülési kapcsolatban is reménykedve. A Kerti Bográcsművészek csapata Tapolcafőről érkezett, vaddisznót sütöttek erdei gyümölcsmártással. Harmadszor versengtek itt, felhasználtak lapockát, combot, hagymás-fűszeres-gombás lében pácolták a húst, aztán tárcsán sütötték, és krumplis lángost kínáltak mellé.

A SzomszédOK baráti csapata első ízben méretett meg a versenyen. Ajka-Bakonygyepest képviselték, és fánkot is sütöttek a csülkös babos, csipetkés aratógulyás mellé. A helyi fiatalok nemrég költöztek Nyirádról Noszlopra, de gondolták, az ismerkedés része a főzőversenyen való részvétel is. Ők Totál néven indultak csavaros marhapörkölttel. Bor helyett whiskyt öntöttek a bográcsba, és saját házi uborkájukat kóstoltatták a zsűrivel.

Arany minősítést az ajkai SzomszédOK, a csallóközi, pontosabban bakai tűzoltók, a tapolcafői Kerti bográcsművészek, a noszlopi Pörkölt pörkölők és Sógornők, a devecseri Vöri-keri csoportja kapott. Ezüst minősítést érdemelt ki idén a helyi Csintalan fakanál, a Totál, az Antialkoholisták csoportja. Különdíjat kaptak a bakai tűzoltók, a SzomszédOK, Lucullus-serleget pedig a Pörkölt pörkölők.

A zsűri véleménye szerint a versenyen induló összes étel felső kategóriás volt, az ítészek nem találtak kivetnivalót a felhozatalban – szögezte le Szabó Péter éttermi mester, a zsűri elnöke. A bírálás során segítségére volt Kalla Kálmán és Ferenczi István mesterszakács, Könyvné Dózsa Erzsébet konyhafőnök és Farkas Zoltán mesterszakács, valamint Felső Sándor, Noszlop polgármestere és Városi Attila iskolaigazgató.