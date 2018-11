Magyar Imre nap az ajkai kórházban

Magyar Imre belgyógyász professzorra, a kórház névadójára emlékeztek csütörtökön az ajkai kórházban.

Nagy Zoltán a kórház főigazgatója úgy fogalmazott nincs szégyellnivalójuk, hisz a kórház nap, mint nap névadó professzoruk Magyar Imre szellemisége alapján végzi a nem kis kihívásokkal teletűzdelt gyógyító-megelőző tevékenységét. Hozzátette, a mindennapos kihívásoknak továbbra is meg kell felelniük és a betegek érdekeit mindig szem előtt tartva törekedniük kell a gyógyító tevékenységük javítására, hisz erről is szól esküjük is. Mindezt, közös akarattal és céltudatos munkával tudják folytatni, aminek alapja a betegek iránti alázat és tisztelet. Ezzel tisztelegnek és emlékeznek intézményük névadójára. – mondta a főigazgató.

Fenyvesi Zoltán a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében elmondta, hogy a közelmúltban, a kórházban egy közel 5 milliárd forintos fejlesztés valósult meg, és mára az ország egyik legmodernebb vidéki kórházává vált az ajkai. A minőségi betegellátás érdekében szükség van a folyamatos fejlesztésre. Jól gyógyítani csak képzett és empatikus szakemberekkel, valamint modern eszközökkel lehet. Ezt vallják és minden tevékenységük ezt a célt szolgálja, mert minden esetben a beteg az első – fogalmazott.

Hajdu Mária orvosigazgató beszédében megemlékezett a kórház névadójáról, Magyar Imre belgyógyász professzorról és munkásságát valamint szépirodalmi tevékenységét is méltatta.

A megemlékezés után Chanis William az általános sebészet osztályvezető főorvosa tartott előadást a vastagbélszűrés jelentőségéről. Majd Kovács Ilona a csecsemő – gyermekosztály osztályvezető főorvosától a ritka betegségekről hallhattak a megjelentek.

Kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként Magyar Imre emlékplakett kitüntetésben részesült Chanis William főorvos és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elismerő oklevelében részesült Neményi Ildikó főorvos, valamint Mohos György főorvos.

A Veszprém megyei Szakdolgozói Kamara Kitüntetését Rindermojzer Istvánné osztályvezető főnővér kapta. Bátin Tatjána belgyógyász és infektológus szakorvos pedig adjunktusi előléptetésben részesült.

A megemlékezésen közreműködött Karinthy idézetekkel Nagy Sándor, valamint énekekkel a JUBILATE női kar Vörös Jánosné zongora kíséretében.