Május 1-től visszaáll az első ajtós felszállási rend a Volánbusz járatain

Szombattól ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend. A járatokon az első üléssorok továbbra sem használhatók, marad azok kordonos lezárása. A száj és az orr maszkkal való eltakarása ezentúl is mindenki számára kötelező a Volánbusz valamennyi járatán és utasforgalmi létesítményében.

A május 3-án kezdődő érettségi időszakra, valamint a várhatóan május 10-től kezdődő iskolanyitásra tekintettel a Volánbusz arra kéri utasait, hogy a menetjegyek és bérletek megváltásáról időben gondoskodjanak. A járványhelyzetre való tekintettel, illetve a személyes érintkezések csökkentése érdekében a közlekedési társaság kéri utasait, hogy lehetőség szerint elektronikus úton váltsák meg jegyüket, bérletüket.

A MÁV–Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek sorban állás nélküli, elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereinknél valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban és a vasútállomások jegypénztáraiban is elérhetők. Újdonság, hogy a MÁV-START pénztáraiban ezentúl bármely hónapban megválthatók lesznek a havi bérletek, – így már a május havi, legfeljebb 60 km-re érvényes helyközi autóbuszbérlet is – valamint április 29-től már az övezetes jegyek is elérhetők 60 km-ig, országszerte közel 300 helyszínen. Az állami tulajdonú közlekedési társaságok folyamatosan dolgoznak további értékesítési csatornák bevonásán. Az első ajtós felszállás újraindulásával egyidőben megszűnik az ellenőröknél történő pótdíjmentes jegyváltás lehetősége, tehát az utazás csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel kezdhető meg.

A Volánbusz felelős szolgáltatóként és munkáltatóként a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz utasai és munkavállalói egészségének védelme, a közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében. A járművek takarítását továbbra is fokozottan végzi a társaság. A védekezés kezdete óta több mint 237 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból összesen csaknem 75 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból (orvosi, textil, FFP2 és FFP3) pedig már 822 ezernél is többet osztott ki munkatársainak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utasok és a munkavállalók biztonságát.

A jelenlegi helyzetben minden korábbinál nagyobb szerepet kap az egyéni felelősség is. A hamarosan kezdődő érettségi vizsgák, illetve a teljes körű jelenléti oktatás május 10-én várható újraindulása miatt várhatóan megnövekszik a közösségi közlekedéssel utazók száma. A Volánbusz továbbra is arra kéri utasait, hogy láz és meghűléses tünetek esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket és tartsák be a járványügyi előírásokat. Vigyázzunk egymásra! – írják közleményükben.