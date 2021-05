Május 27-e éjféltől újra van lehetőség a lagzik megtartására

Május végétől a korlátozások enyhítése a lakodalmakat is érinti – a várva-várt bejelentést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől hallhattuk a kormányinfón. A miniszter elmondta, hogy május 27-e éjféltől lehetőség van a lagzik megtartására, akkor is, ha nincs még ötmillió beoltott. A döntést azzal indokolta, hogy egy esküvőt meg is kell szervezni, a tervezéshez pedig szükség van a pontos dátumra. Hogy érinti a házasulandókat az örömhír, erről beszélgetünk Dányi-Wéber Veronika szertartásvezetővel.

Bátran állíthatjuk, hogy a hír hallatán óriási kő esett le mindazon párok szívéről, akik még idén szerették volna megtartani életük nagy napját. Hiszen tavaly november óta a menyegzők csak lakodalom nélkül voltak megtarthatók, az eseményen csak meghatározott személyek vehettek részt. A bejelentés óta teljesen újra kell tervezni az idei esküvői szezont. Vannak, akik már 2019 óta folyamatosan halasztják menyegzőjüket. Közülük sokan megejtik a hivatalos ceremóniát szűk családi körben, és majd a lagzira – a korlátozások feloldását követően -, hívják a szélesebb rokoni, baráti kört. Ehhez kellünk mi, szertartásvezetők, akik a lakodalom helyszínén személyre szabott, szívhez szóló polgári szertartás keretein belül felhelyezik az ifjú párok szerelmére azt a képzeletbeli koronát. Azok a jegyesek, akik már régóta benne vannak az esküvőszervezés folyamatában, nagyon nehezen viselik a vírus okozta korlátozásokat, szigorításokat. Meg is értem – mondja a szakember. Veronika szerint van olyan pár, akivel már több, mint két éve kötöttek a szerződést és azóta a harmadik ceremóniát tervezik újra.

– Épp a múlt héten történt meg velem egy kedves párommal való videó hívás közben, hogy a beszélgetés kellős közepén a menyasszony váratlanul elsírta magát. A szívem majd megszakadt ezt látva, hiszen az elmúlt két év minden fájdalma kijött szegénykén. Hiszen ők sem képzett rendezvényszervezők, sem válságkezelők, sem virológusok, vagy kötél idegekkel rendelkező pszichiáterek. És mégis megkövetelik tőlük a körülmények, hogy állják a sarat és legyenek rugalmasak minden egyes kihívás, nehézség, újabb bejelentés vagy épp korlátozás kapcsán. Én akkor is azt tudtam mondani ennek a kedves párnak, amit most, hogy -, bár kikoptak a trendből a házasságra felkészítő jegyes oktatások-, mégis az élet egy olyan szerelempróbát gördített eléjük, ami keményen megedzi a kapcsolatokat. Ami bár nehézségek árán is, de felkészíti őket a házas életre. S miután összekötik életüket választottjukkal, már sokkal stabilabban, magabiztosabban indulhatnak neki a közös útnak.

Az idei nemzetközi nászokat (ahol vagy a pár egyik tagja idegen ajkú, vagy külföldön élnek, esetleg a násznép több tagja is külhonból indulna útnak), teljességgel át kellett szervezni a jövő évre, hiszen egy-egy ország oltottsága, beengedési szabályai, határzárak, repülőjáratok tekintetében óriási még a kérdőjel. Úgy érzékelem mostanra már jóval rugalmasabbak lettek a házasságra vágyók, mint a koronavírus-járvány első évében. Míg tavaly még égből csapott villámként kezelték a helyzetet, mostanra eljutottak odáig, hogy szinte bármilyen javaslatra sokkal könnyebben és gyorsabban igent mondanak, csak jöjjön már létre az a kislány koruk óta dédelgetett álomfrigy. Házasodni már nem csak pénteken és szombaton akarnak, hanem szinte bármikor, amikor lehetséges. A koronavírus szűkre szabta a lehetőségeiket és a korlátozások enyhítésével felbátorodnak a jegyesek és mindenki egyszerre akar nősülni/férjhez menni. Lehet ez egy hétköznap, vagy vasárnap, esetleg ünnepnap is, szinte most már bármit valóra lehet váltani. A násznép részéről is nem kevés rugalmasságot igényel egy lakodalom – vallja a szertartásvezető-, mivel mostanra már nem újszerű a rengeteg variálás, és az, hogy akár négy különböző időpontra is módosítják a párok a nagy esemény kitűzését.

A házasságkötés a nagy érzelmekről, a szeretetről, a bensőséges kapcsolódásról és a családegyesítésről szól. Mindezt távolságtartással, korlátozásokkal, maszkban, a násznépet nem magunkhoz közel engedve tartani közel sem olyan, mint amire vágyik a legtöbb szerelmespár. Én reménykedem, hogy a nehézségek után az idén sokkal felszabadultabb házaspárokkal, őszintébb és tisztább szeretet körökben osztozhatok a szerelem erejének csodájában.