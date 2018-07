Már távolabbról is érkeznek Papkeszi rendezvényére

Elismerések, változatos műsorok, különleges ízek és nyáriesti koncert alkotta a településen tartott falnapok színes programját.

A július 13. és 15. között megszervezett háromnapos program péntek délután a település kitüntetéseinek átadásával, valamint Tatár Antal várpalotai képzőművész emlékkiállításának megnyitójával kezdődött a kultúrházban, ahol idén a Papkeszi Ifjú Reménysége díjat Barnóczki Bertold Boldizsár, a Papkesziért Érdemérmet pedig Varga Andrásné vehette át. A falunapok programja másnap délelőtt a közösségi parkban folytatódott főzőversennyel, vetélkedővel, egészségmegőrző vizsgálati lehetőségekkel, lovasrendőr-bemutatóval. A főzőversenyre főleg nagyobb baráti társaságok jelentkeztek, és az egyszerű, klasszikus ízektől a már szinte gourmet ételkülönlegességekig minden megjelent a kilenc versenyző csapat repertoárján. Délután meghívott előadók, illetve a helyi és a környező települések féllépőinek műsorát tekinthették meg a programokra kilátogatók.

Ráczkevi Lajos polgármester elmondta, örömteli a tény, hogy évről évre egyre többen vesznek részt az eseményen, s nemcsak a helyi emberek, családok, de távolabbról érkező rokonaik, barátaik is, továbbá ilyenkor fogadják szlovákiai testvértelepülésükről, Zséréről idelátogató vendégeket is. A programokat vasárnap nyáresti koncert zárta a református templomban. – Ez az évi két alkalommal rendszeresen ismétlődő koncertsorozat jótékonysági jelleggel indult, akkor az volt a cél, hogy a templom orgonáját fel tudjuk újítani. Szerettük volna az itt élők mellett a távolabbról érkező zenekedvelőket is bevonni a rendezvénybe, így az egész régióból hívtunk vendégeket, művészeket – mondta el a polgármester. – Az orgonát sikeresen felújítottuk, de az emberek megszerették a koncertsorozatot, így a református egyházzal együttműködve ezt idén sem hagytuk ki.