Március második napjától indul az azonnali fizetési rendszer

Hétfőtől életbe lép az azonnali fizetési rendszer, amelynek köszönhetően öt másodpercen belül jóváíródik egy átutalás összege a hét minden napján.

Az új rendszerrel gyorsabbá és kényelmesebbé válik az átutalás – mondta el érdeklődésünkre Major Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hitel-S Programjának vezetője. Kiemelte, a hétköznapokon 7–17 óra között elindított banki átutalások érhetnek aznap célba, a pénteken banki nyitvatartási idő után elindított tranzakciók pedig csak hétfőn.

Március 2-ától az azonnali fizetési rendszernek (afr) köszönhetően legfeljebb öt másodpercen belül a címzett számlájára kerül az összeg a tízmillió forintnál kisebb összegű utalások esetén. Ez a változás minden átutalást automatikusan érint, ezért külön nem kell az ügyfeleknek semmit sem tenniük. Major Gábor hozzátette, az értékhatár feletti átutalásoknál a jelenleg megszokott átfutási idővel tervezhetünk. Szintén március másodikától lesz lehetőségük a fogyasztóknak, hogy másodlagos azonosítót – például mobiltelefonszám, e-mail-cím – adjanak meg a bankszámlájukhoz. Ezt mindenki a számlavezető bankjánál intézheti – igaz, akadnak pénzintézetek, ahol erre még hétfőtől nem lesz lehetőség.

Az azonosítóval könnyebben kérhetünk átutalást mástól; az eddigi háromszor nyolc karakter hosszúságú számlaszámunk diktálása helyett például a telefonszámunkra is „kérhetünk” átutalást. A szakember arra is felhívta a figyelmet, a gyors átutalások a kockázatokat is növelik, ezért fokozott óvatosságot követelnek meg a bankszámla-tulajdonosoktól. Fontos, hogy a Magyar Államkincstár nem az afr-t használja, így a nyugdíjak, állami dolgozók béreinek kifizetése az eddig megszokott ütemben történik majd.



A pénzügyi szakember arról is beszélt, a többéves előkészítés – és egy több mint féléves halasztás – után hétfőtől életbe lépő rendszer idővel további fejlesztéseket hozhat magával, például a sárga csekkek és a csoportos beszedés alternatíváját jelentő fizetési kérelem megjelenésével, amikor a számlatulajdonos jóváhagyása után történik meg csak egy terhelés. Major Gábor megjegyezte, az azonnali átutalásról vagy egyéb pénzügyi szolgáltatásról a Pénzügyi Navigátor Irodahálózat veszprémi irodájában lehet ingyenes tájékoztatást, tanácsot kérni.