Maskarába öltözve köszöntötték a tavaszt Tapolcán

Boszorkák, mesehősök, rajzfilmfigurák, busók, balerinák, barátok, alkalmi takarítónők riogatták a telet a kilencedik Télbanyaűző maskarádén, amelyet ezúttal is töpörtyűsütő és forraltbor-főző versennyel egybekötve rendeztek.

A tavaszköszöntő, vidám program annak idején Boczkó Gyula, a Városért Egyesület elnöke és Varga Károlyné, a Nőklub vezetője ötlete alapján indult, és a farsangi karnevált azóta is a Tamási Áron Művelődési Központ rendezi a Nőklub, a Tanúhegyek Egyesület és a Városért Egyesület közreműködésével a városközpontban. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága az eseménynek, amely minden alkalommal megmozgatja a város és környéke lakóinak fantáziáját. Egyéni és csoportos jelmezesek mutatták be idén is a felvonuláson kreációikat, az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát.

A maskarádéval ez időben rendezett töpörtyűsütő és forraltbor-főző versenyre idén 28 csapat nevezett, a közeli településekről is érkeztek résztvevők. Fakanalat ragadtak például a buszsofőrök, tűzoltók, vasutasok, sportolók, borbarátok, hivatali dolgozók, nagycsaládosok, postások, finnbarátok, értelmi fogyatékosok, autósportbírák és borászok.

A gyerekeket Horváthné Dér Erzsébet tanárnő és diákjai invitálták kiszebaba-készítésre, a Kalóztanya friss fánkkal, töpörtyűvel, zsíros kenyérrel, teával és forralt borral kínált mindenkit. A mulatságot örömtánc színesítette, az est szokás szerint máglyagyújtással, kiszebábégetéssel és közös tánccal zárult.