Második ciklusát zárta a berhidai tanoda

A szülőknek, a gyerekeknek és a velük foglalkozó pedagógusoknak is jobb lenne egy tartósan működő tanoda, emelte ki Pergő Margit polgármester a May Lasho Trajo Tanoda szakmai nappal egybekötött ünnepélyes zárórendezvényén.

A May Lasho Trajo – Jobb Élet Közhasznú Egyesület által mű­ködtetett May Lasho Trajo Tanoda második ciklusát zárták le szakmai nappal egybekötve a Berhidai Kultúrház és Könyvtárban. A 16 hónapon át, 18,8 millió forintos európai uniós támogatásból működő Tanoda több mint harminc hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló számára nyújtott segítséget 2017. június 1-től 2018. október 1-ig.

A berhidai projekt keretében az érintett gyermekek nemcsak a tanulásban kaptak támogatást, hanem lehetőségük volt kirándulásokon, táborokban részt venni a projekt keretein belül. Ez a pályázati ciklus most lezárult, azonban a May Lasho Trajo Tanoda nem zárja be kapuit.

– A tanoda nem szűnik meg, megy tovább, ugyanazokkal a pedagógusokkal, akik eddig fenntartották annak működését. Ez alkalommal azonban lezárul egy ciklus, melyet mindenkinek na­gyon köszönök – fogalmazott Babai János, a May Lasho Trajo Egyesület elnöke. Hozzátette, a következő ciklusra még átgondoltabb programot fognak kialakítani a jövőben pedagógusok és szakértők segítségével.

– Minden olyan lehetőség jó, ami arról szól, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek segítsenek, hogy tanuljanak, jobban érezzék magukat, és erről az oldalról nézve Berhidán az elmúlt években nagy változás történt – fogalmazott Pergő Margit berhidai polgármester, aki az önkormányzat támogatásáról biztosította a tanodásokat.

– Nagyon sokan értették és értik félre a mai napig a Tanoda célját. Nem az a feladatunk, hogy a gyerekekkel házi feladatot írjunk, felkészítsük őket – természetesen megtesszük, ha szükséges – hanem az, hogy a szociális kompetenciáikat fejlesszük és felkészítsük őket a mindennapi életre, a továbbtanulásra, a beilleszkedésre, a városi viselkedésre, valamint arra, hogy nem mindig lesznek az általános iskolához hasonló burokban – fogalmazott Benczik Gabriella, a May Lasho Trajo Tanoda szakmai vezetője.

Benczik Gabriella elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a délutánonként náluk tanuló hátrányos helyzetű diákoknak célja legyen egy szakma megszerzése és a mindennapokhoz szükséges motiváció megtalálása.