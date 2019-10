Korszerű technológia a veszprémi fogorvosoknál is

Mintha a fogát húznák – mondja a szólás arra az esetre, ha valamit nem szívesen teszünk meg. Persze, hiszen a fogorvosról már kisgyermekként fájdalmas élményeket őrzünk, ezért nem csoda, hogy a fogászati rendelő nem tartozik a szívesen látogatott helyek közé.

Mégis, milyen gyakran kellene felkeresnünk a fogorvosunkat, hogy megelőzzük a problémákat? Erre a kérdésre kerestük a választ.

– A hagyományos fogászati kontroll félévente lenne esedékes, de ezt szinte senki nem tartja be. Amikor valakinek problémái keletkeznek, vagy egy nagyobb fogászati beavatkozásra van szüksége, akkor általában belelkesedik egy darabig. Miután mindent rendbe tetetett, még eljön egy-két kontrollra, aztán, mivel nincs panasza, talán úgy gondolja, hogy felesleges ismét eljönnie.

Sajnos az a jellemző, hogy az emberek megvárják amíg problémájuk lesz és egy nagyobb kezelésbe kell belevágni – osztja meg a tapasztalatait Takács Gábor veszprémi fogszakorvos, aki elmondja azt is, hogy hazánkban még mindig a szuvasodás a leggyakoribb gond a fiatalabbak körében, míg az idősebbeknél a fogágyproblémák.

– A fogmosási technikákat kellene már fiatalon jobban képességgé tenni. Már az óvodákban el kéne kezdeni a megismertetését, és iskoláskorban is kellene ezt erősíteni a kötelező szűrővizsgálatok mellett – vélekedik az orvos, aki szerint a fogselyem rutinszerű alkalmazása sincs benne a köztudatban, pedig kiegészítő tisztító módszerként fontos a fogmosás mellett. Kiderül az is, hogy a mai modern fogászatban egyre inkább átveszik a gépek a szakemberek szerepét. Mind a fogorvosét, mind a fogtechnikusét.

Létezik már olyan eszköz, amellyel helyettesíteni lehet a lenyomatvételi eljárást. Nem kell a páciensnek egy szilikongumival teletöltött kanalat elviselnie percekig, hanem az orálszkenner segítségével egy fájl készül a szájüregről.

– Már azon a szinten vagyunk, hogy ha leveszem a lenyomatot egy protetikai munkáról, akkor a laborban azt kigipszelés után szkennelik és elküldik számítógépre fájlformátumban. Utána, ha a páciens is úgy gondolja, akkor akár emberi kéz érintése nélkül tudunk pótlást készíteni. Ugrásszerűen fejlődött a foggyökérkezelés is, amelyre egyre inkább specializálódnak a kollégák, erre korábban nem volt példa.

Elképzelhető, hogy olyan bonyolult szituációba fut bele egy hétköznapi fogorvos, hogy inkább specialistához küldi el a beteget, ha az mindenáron meg szeretné mentetni a fogát. Míg régen volt egy fogszakorvos, aki mindent csinált, ma egyre inkább különválnak a területek. Most már nem lehet mindenhez érteni, muszáj specializálódni kicsit – vélekedik Takács Gábor, aki szerint Veszprémben sok jó fogorvos van, akik, ha találkoznak egymással, szívesen szakmáznak egy kicsit, és hasznos tippeket is adnak egymásnak.

– Szerintem jó, ha jó viszonyban van az ember a városban lévő többi fogorvossal. Egyébként is annyi páciens van, hogy mi nem vagyunk egymás konkurenciái – vélekedik a doktor, aki elmondja még, hogy évről évre fejlesztik a fogászatban használt anyagokat is.

Egyre esztétikusabbak, jobb a szájállóságuk, a ragasztók és a tömőanyagok is egyre nagyobb rágóterhelést bírnak ki.

Jó hír a pácienseknek, hogy az árak viszont nem szaladtak el olyan nagy mértékben, mint amilyen sokat a technológia fejlődött. Talán ennek is köszönhető, hogy virágzik a fogászati turizmus is a megyeszékhelyen. Ausztriából, Németországból és Svájcból is szívesen keresik fel a páciensek a veszprémi rendelőket, ahol egy harmadáron jutnak kiváló színvonalú ellátáshoz.