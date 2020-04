Változtattak működésükön a lovardák és fertőtlenítik a szerszámokat

Legalább heti háromszor szabad levegőn végzett mozgás mindenkinek javasolt, még ebben az időszakban is. A lovaglás jó testnek és léleknek egyaránt, hiszen a sportélményen kívül az állattal való foglalkozás is hozzátesz a rekreációhoz. Megkerestünk néhány megyei lovardát, hogy a lovaglási lehetőségekről érdeklődjünk.

-Nálunk vannak magán lótartók, ők nálunk tartják a lovaikat. Nem korlátozzuk őket a lovuk elérésében, mert a szerződésünk szerint a lovaik mozgatása az ő saját feladatuk. Mi csak tartjuk, de nem mozgathatjuk az ő lovaikat, tehát számukra nyitva vagyunk. Fogadjuk azokat is, akik lovagolni járnak hozzánk, mert a lovaglás lehetővé teszi, hogy elkülönítve foglalkozzunk a lovasokkal. Be tudjuk tartani a két-három méter vagy még nagyobb távolságot, ami biztonságos az egészséges sportoláshoz. A sportolás nincs tiltva, mi várjuk továbbra is kis egyéni foglalkozásra azokat, akik lovagolni akarnak.

– Naponta többször fertőtlenítjük a használt eszközöket, helyiségeket, és nagy csoportos foglalkozásokat nem tartunk. Belső termi foglalkozások nincsenek, csak szabad téren, lehetőleg terepen, erdőben lovagolunk – jegyezte meg Csontó Zoltán lovasiskolai vezető.

Fehér Istvánné, a hidegkúti Fehér Lovastanya képviselője érdeklődésünkre kiemelte, mivel már nem fiatalok a férjével, ezért úgy döntöttek, bezárnak erre az időszakra.

– A bértartóink jöhetnek, előre kialakított rend szerint, hogy egyszerre két-három embernél több ne tartózkodjon a területen. Ha feloldják a korlátozásokat, kinyitunk megint. Reméljük, ez hamarosan megtörténik, mert nyári táborokat is terveztünk, de egyelőre azokat lemondtuk – mondta el Fehér Istvánné.

A Balatonalmádiban működő Szentesi Lovasfarmon arra figyelnek, hogy egy időben csak kevesen legyenek a területen. Csupán egy-két ember lovagol egyszerre, és a közösségi tereket lezárták.

– Mi nyergelünk, mi állítjuk a kengyelt, naponta fertőtlenítjük a nyergeket, a szárakat egy, a WHO által elfogadott fertőtlenítőszerrel. A bértartóink a saját lovaikat látogathatják, azt egyáltalán nem korlátozzuk, külföldi vendégeket viszont nem vállalunk. Igaz, ilyen megkeresésünk inkább csak a járvány kezdetekor volt. A saját lovasainkkal ki tudunk menni terepre, akár több emberrel is, hiszen itt a lovak között eleve tartani kell a két-három méteres távolságot. Minden lehetséges óvintézkedést megteszünk, de a sportolásnak lehetőséget és teret adunk. Reméljük, hogy most már inkább tovább javul a helyzet, de ha mégis szigorítanak majd a kijárási lehetőségeken, akkor megfelelünk majd azoknak a szabályoknak – mondta Szentesi Vajk.

Másfél hónapig zárva volt a Gyulakesziben működő Gyula Vezér Lovasudvar, a múlt héten nyitottak ki újra. Ennek gazdasági okai is vannak, náluk nincsenek bértartott lovak, ami egyfelől rossz, mert csak a lovaglásból vannak bevételeik, másrészt jó, mert a bértartók sem jönnek-mennek most ott.

– Nálunk nagyon szezonális a működés, mert nincs fedett lovardánk, így tavasztól őszig jönnek többen. Nyáron általában sok a turista vendégünk, akik többségében Budapestről érkeznek hozzánk, ők egyelőre még nem jönnek és nagy bennünk a bizonytalanság a nyárral kapcsolatban. Mostantól várjuk a lovasokat, de néhány új biztonsági szabályt bevezettünk. Korábban egyszerre nyolc-tíz lovassal is foglalkoztunk egyszerre, most két-három ember jöhet egy időben. Többségében gyerekek járnak hozzánk, a szülőket megkérjük, hogy csak egy hozzátartozó kísérje a csemetéket, és ők nem léphetnek a zárt terekbe. Korábban egymás után rögtön lovagolhattak a gyerekek, most két lovas között fél óra szünetet tartunk, közben fertőtlenítjük a szerszámokat, amelyek a lovassal kapcsolatba kerültek – mondta el Németh Gyula, a gyulakeszi lovasudvar tulajdonosa.