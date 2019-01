Játszóházzal szerettetik meg a diákokkal az új technológiát

Játszva tanulni – ez volt a célja az első alkalommal megszervezett robotépítő játszóháznak, mely során az új technológiákkal ismerkedhettek meg a fiatalok a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában.

Varga-Umbrich Károly, a gimnázium fizika és informatika szakos tanára, a program szervezője elmondta, a robotépítő játszóházat kettős céllal indították el. Egyrészt szerették volna, ha a fiatalok megismerkednek a lehetőséggel, az új technológiákkal, a robotok programozásával, másrészt pedig az oktatási intézmény iránt is igyekeztek felkelteni a résztvevők figyelmét. Megtudtuk, az eseményre az általános iskola ötödik osztályától egészen a nyolcadikig várták az érdeklődőket. Elsősorban a környező általános iskolák fiataljai, nagyrészt pápaiak vettek részt az alkalmon.

– Az ötödik és hatodik osztályosok inkább építeni jöttek, míg a nagyobbak a programozást próbálták ki, illetve módosításokat hajtottak végre a robotokon – magyarázta Varga-Umbrich Károly.

Varga-Umbrich Károly, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának fizika és informatika szakos tanár tanára, a program szervezője kiemelte, intézményükben két évfolyamon heti egy órában foglalkoznak robotikával.

– Nemcsak mi tartjuk úgy, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a robotok, hanem ez világszerte így van. Éppen ezért rengeteg iskolában elkezdték már tanítani a robotikát. Lényeges, hogy egy gyermek úgy tanuljon, hogy közben észre sem veszi. Volt például olyan fiatal, aki rácsodálkozott, milyen gyorsan eltelt az idő, és már csak egy óra maradt a program végéig – emelte ki az oktató. Hozzátette, egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával rengeteget tanulhatnak a gyermekek, többek között fegyelmezett gondolkodást, csoportmunkát, a hibák feltárását – ezek pedig nagyon fontos dolgok.

Megjegyezte, előzetes jelentkezést követően lehetett részt venni a robotépítő játszóházon, melyre nagy érdeklődés mutatkozott, így 45 főnél le kellett zárniuk a regisztrációt, hiszen ennyi gyermeknek tudtak kényelmesen elfoglaltságot biztosítani.

– Az ötödik és a hatodik osztályosok robotot építettek, négy különböző típust. Az egyik egy kutya volt, amely ugatott, vakarózott, úgy tett, mintha csontot enne és meg is lehetett simogatni. A másik robot tulajdonképpen egy emelődaru volt, amely kisebb tárgyakat tudott áttenni az egyik helyről a másikra. A fiatalok egy olyan látványos robottal is foglalkozhattak, amely két keréken egyensúlyozva sétált. Emellett kipróbálhatták még a színválogató robotot, amely a megmutatott színeket külön dobozokba szortírozta. Az idősebb diákok pedig a programozásba kóstolhattak bele. Noha mindenki kezdő volt, erre is hamar ráéreztek a fiatalok – hangsúlyozta Varga-Umbrich Károly. Az oktató rámutatott, tulajdonképpen egy egyszerű háztartásban is működtetünk robotokat, hiszen a mosógépet, a televíziót, a fűtést ugyanúgy be lehet programozni.

Persze a jövőben valószínűleg még nagyobb hangsúlyt kap a robotika, bár egyelőre nehéz pontos képet alkotni arról, hogy mely területeken milyen formában lesznek jelen a robotok, és milyen ütemű lesz a fejlődés, hiszen egy meglehetősen költséges technológiáról van szó.