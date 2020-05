Maszkban, de örvendező szívvel vettek részt újra a szentmisén Pápán

A másokért való felelősségvállalást, jó szándékot és segítőkészséget hangsúlyozta a hosszú idő után első nyilvános szentmiséjén Szijártó László, a Szent Benedek-plébánia plébánosa.

Az udvaron tartottak énekes szentmisét a Szent Benedek-plébánián vasárnap, a járványügyi korlátozások betartásával. A 65 évnél fiatalabb hívek maszkban, egymástól két méteres távolságban vehettek részt az alkalmon, a bejáratnál fertőtleníthették kezüket. A járványhelyzet miatt március 21-e óta ez volt az első nyilvános szentmise a tókerti imahelyen, ahol aznap normális esetben az elsőáldozást ünnepelték volna. Az eddig az üres padsoroknak, illetve az internetes és rádiós közvetítéseket követőknek szentmisét bemutató Szijártó László plébános kiemelte, jó volt újra embereket látni közben. Reméli, mihamarabb bepótolhatják méltó körülmények között az elsőáldozók, szülők, keresztszülők által várt ünnepet. Felidézte, több hívő is könnyezve fogadta a nyilvános szentmisék szünetének kihirdetését.

– Nagyon jó érzés újra együtt lenni, ha nem is teljesen úgy, ahogy megszoktuk. De örvendeznünk kell, mert Jézus feltámadt a halálból, és azért is, mert Isten megengedte nekünk e napot, hogy egészségen lehetünk itt, még ha csak maszkabálszerűen és nem is a templom falain belül – jegyezte meg.

Szijártó László plébános szentbeszédében úgy fogalmazott, a Jóisten a járvánnyal valószínűleg a fejünkre koppintott.

– Sok mindennel foglalkoztunk az utóbbi időben, jöttünk-mentünk, futottunk, végeztük a feladatainkat. Sokszor talán ez gépiessé vált, és elfeledkeztünk a legfontosabbról: a másik emberről, aki nap mint nap ott van mellettünk a családban, a munkahelyen vagy az iskolában. A szeretet tán megfogyatkozott bennünk a rengeteg teendőnk közepette, s ezért nem véletlen a jelen helyzet, mely felnyithatja szemünket, hogy mi is lényeges igazán. Tehetjük a kötelességeinket, dolgozhatunk, de ha elvész az odafigyelés, a jóindulat, a segítőkészség, akkor az életünk nem sokat ér – emelte ki.

A járványhelyzet alkalmat adott, hogy több időt töltsünk a szeretteinkkel, jobban odafigyeljünk a magunk és mások egészségére, életére. Nem szabad visszatértünk az önző gondolkodásmódhoz a járványos időszak elmúltával, ami felkelthette bennünk a másokért való felelősségvállalást, mondta el Szijártó László atya.