Még korszerűbb lett a szigligeti strand

A péntek délelőtti strandnyitó ünnepségen adták át rendeltetésüknek a tavalyi évben elkészült fejlesztéseket.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő beszédében kitért arra, hogy akik a turizmusból élnek, nyilván nagyon várták már ezt a szezont.

– A válság előtt az ország egyik húzóágazata volt a turizmus, amely az ország GDP-jének 13 százalékát adta, míg korábban ez tíz százalék volt. A kormány tervei szerint azonban a 16 százalékot is elérheti ez a szám hamarosan. Mostanra valamennyi balatoni strand megújult, a mostani negyedik ütemben is jut mindegyik felújítására összeg. A strandjaink már európai szintűek, várják a turistákat és akik a turizmusból élnek, jó reményük van arra, hogy eredményes lesz az idei szezon is – mondta a képviselő, reményét kifejezve, hogy az időjárás is kedvez ezután a vendégfogadásnak. Leszögezte, hogy a turisták fogadása érdekében színvonalas programokra, összefogásra, térségi szemléletre van szükség.

Balassa Dániel polgármester beszédében felsorolta, hogy mi mindennel korszerűsödött a strand az elmúlt hónapokban. – Elkészült a Kisfaludy program több, mint negyven millió forintos támogatásával elkészült a keleti oldal gyepszőnyegezése és a füves rész öntöző berendezéssel való ellátása, megújult a középső vizesblokk, amelyet téliesítettünk, így a hideg időben a jégpályán csúszkálók is használhatják. Terveink szerint később a másik mosdót is korszerűsítjük. Mozgáskorlátozottakat vízbe emelő szerkezetet és tájékoztató táblákat helyeztünk el, öt új, korszerű vízbe vezető lépcsőt vásároltunk. A fejlesztések elkészülése érdekében rengeteget dolgoztak az önkormányzat munkatársai. Mostanra akkora partszakaszunk van, hogy mindenki, aki a Balatonban szeretne fürödni, megteheti nálunk. A vízben és a parton is minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani, nem iszapos a meder, és egyre korszerűbb a part. A szigligetiek ezért sokat dolgoztak, a legutóbbi, 2004-es megújulás óta már nyitottabb bejárat várja a vendégeket. Szinte hívogató a strand, ezt szerencsére sokan meghallják, nyaranta nem ritka azon napok száma, amikor megtelik a strand. Ez a bizonyítéka a fenntartó és a dolgozók erőfeszítésének, a fejlesztések jó irányba haladnak, minőségi a szolgáltatás. Mindenki szép emlékekkel távozhat tőlünk, lehet az egy esti fürdőzés, amikor a víz már melegebb, mint a levegő, egy finom lángos, vagy egy szép randevú – mondta a polgármester, aki úgy vélte, hogy az eddigieknél is jobb strand várja 2021-ben a vendégeket a településen.