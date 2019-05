Megállapodás az MJVSZ és a Rákóczi Szövetség között

Együttműködési szerződést kötött a külhoni magyar iskolaválasztás és a Kárpát-medencei középiskolai kapcsolatok erősítése érdekében a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) és a Rákóczi Szövetség, a Parlament Vadásztermében. A megállapodás ünnepélyes aláírásán részt vettek a megyei jogú városok polgármesterei, így Porga Gyula, Veszprém megyei Jogú Város polgármestere is. Az együttműködés jelentőségét Kövér László, az Országgyűlés elnöke méltatta.

Magyarként annyit érünk, amennyit segíteni tudunk nemzettársainkon – hangsúlyozta köszöntőjében a parlament elnöke, aki egyébként a külhoni magyar iskolaválasztási program fővédnöke is. Szerinte jövőnk akkor lesz, ha Magyarországon, a Kárpát-medencében és bárhol a nagyvilágban biztosítani akarják és tudják gyermekeik anyanyelven történő szakszerű oktatását, az óvodától a szakképzésen keresztül az egyetemekig.

Egyéni alkotóerőnk és kreativitásunk legmélyebb gyökerei a közös anyanyelvünkben találhatóak – mutatott rá, majd hozzátette: a Rákóczi Szövetség három évtizeddel előzi meg az Európai Uniót, amelynek jelenlegi vezetése ahelyett, hogy biztosítaná az európai emberek jogát a szülőföldön való megmaradáshoz, a kontinensen kívülről érkező illegális migránsoknak biztosít letelepedési jogot. Kifejtette, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetése nem a több mint ötvenmillió, nemzeti kisebbségben élő európai őshonos közösséghez tartozó ember, és egyben európai adófizető nyelvi és kulturális jogait biztosítja, hanem az illegális migránsok integrációjára igyekszik minél több pénz fordítani. Ezzel szemben a Rákóczi Szövetség azért dolgozik, hogy a külhonban élő magyar fiatalság maradéktalanul gyakorolhassa jogait és átélhesse a nyelvileg és kulturálisan egységes magyar nemzethez tartozás élményét.

Kövér László kijelentette: a Megyei Jogú Városok Szövetségének csatlakozásával a nemzeti összetartozás és a szolidaritás új erőforrást kap Magyarországon. A szerződés aláírásával ugyanis a megyei jogú városok vállalták, hogy lehetőségeikhez mérten minden lelki, szellemi és anyagi segítséget, támogatást megadnak a Rákóczi Szövetségnek, a magyar iskolaválasztási program folytatásához illetve, ahhoz a munkához, amelynek révén magyar fiatalok százezrei vonhatók be a határokon átívelő nemzeti összetartozás élményébe.

Szita Károly az MJVSZ elnöke beszédében azt emelte ki, a kormányzati intézkedés mellett a nagyvárosi vezetők is építették az utakat a határon túli magyaroknak nyújtható segítséghez Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke rámutatott: tevékenységük alapvetően a külhoni magyar családok magyar iskolaválasztására irányul, a 2004-ben indult program ma már a teljes Felvidék mellett Kárpátalját és Délvidéket, valamint Erdély és Partium jelentős részét is érinti.

Veszprém évek óta támogatja a programot a Rákóczi Szövetségen keresztül – nyilatkozta lapunknak az együttműködési megállapodás aláírása után Porga Gyula, Veszprém megyei Jogú Város polgármestere. Az utóbbi három-négy évben, változó, de általában 300-500 ezer forint közötti támogatást nyújtottunk, nagyon fontos, hogy ebből a pénzből veszprémi középiskolások is részesültek – mondta el -, például olyan formában, hogy a Rákóczi Szövetség szervezésében a Padányi Gimnázium tanulói közös programokon vettek részt határon túli diákokkal. Dolgozunk egy helyi szervezet létrehozásán is Veszprémben. Kérdésünkre, hogy az MJVSZ-el aláírt megállapodás nagyobb kereteket teremt-e a támogatásra, Porga Gyula igennel válaszolt. Mint elmondta, az MJVSZ stratégiai megállapodása minden megyei jogú város támogatását garantálja a Rákóczi Szövetség céljainak megvalósításához. Veszprém polgármestere bízik benne, hogy a város több középiskolája is kapcsolódik a programokhoz.