Megélték a hagyományokat a nagyvázsonyi jelmezes farsangon

A hagyományoknak megfelelően lovas farsangot, pálinkamustrát és farsangi bált is tartottak a hétvégén Nagyvázsonyban.

A faluközpontban jókora sokadalom várta a jelmezes lovasokat és fogatokat, őket pedig egy vidám forgatag, a Mesevár óvodásai vezették fel, felszerelve síppal, dobbal, kereplőkkel. A szpíker és a zsűri elnöke Győrffy-Villám András volt, aki jó hangulatban mutatta be a lovas farsang résztvevőit. Aztán meggyújtották a kiszebábot, majd – a Magyar Hang zenekar talpalávalójára – az ovisok és a felnőtt táncosok ellepték a flasztert, sőt, némi invitálás után a közönség soraiból is sokan csatlakoztak, hogy elűzzék a telet.

Fábry Szabolcs, a település polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta, jövőre is szeretnék megrendezni a lovas farsangot, egyúttal megköszönte a fellépők részvételét. Hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a közösségi összefogást és ezen belül azt, hogy megéljék hagyományaikat. De fenntartották azt a fajta kultúrát is, amely a mezőgazdaságot, azon belül az állattartást és a gazdálkodást is jellemzi.

A fogatokat és a lovasokat zsűrizték, majd kora este a Reményi Antal Rendezvényházban megtartott eredményhirdetésén az is kiderült, hogy Hock Eliza lett a harmadik Piroska és Mary jelmezével, a másodiknak járó díjat Hock Zsófia nyerte el A halál fantázianévre hallgató maskarájával, míg első A három testőr lett (Lovasegyesület).

Az esti jelmezverseny eredményeit a Fábry Szabolcs és Huth Gergely újságíró által alkotott zsűri hirdette ki. Eszerint a képzeletbeli dobogó alsó fokára a Spanyol pár (Márics Attila és neje) léphetett. Második helyet érdemelt ki a Las Vegas, végállomás – A ’60-as évek diszkócsászárai elnevezésű duó (Szokoli Ádám és Henn Dávid), míg idén a legjobbnak a Bajor bőrgatyásokat, azaz a Kinizsi Táltosai Néptáncegyüttest ítélte a zsűri. Ugyanakkor az immár ötödik Pálinkamustra is komoly felhozatalt hozott: a 30 nevezett pálinkája közül hat arany minősítést ért el. Ezek közül a versenybíróság Holczer Balázs barackpálinkáját találta a legjobbnak.