Balatonalmádinál hunyt el Heller Ágnes filozófus

Meghalt úszás közben, a Balatonban Heller Ágnes filozófus július 19-én, pénteken Balatonalmádinál.

Döbbent csend, szomorú hangulat uralkodott a balatonalmádi mólónál, amikor késő délután odaérkeztünk pénteken.

– Egy halott van a vízben, maradj mellette, ezt hallottuk a mellettünk levő fürdőhelyről, miközben fürdőztünk a Balatonban. Nagyon sajnáljuk, ami történt – mondta el Pintér András.

– Nem mehettünk le a szokásos horgászhelyünkre, a mólónál partra – erről már Medvegyev Szergej beszélt. Felidézte, tőle és társától azt kérték a rendőrök, hogy várjanak egy kicsit távolabb. A férfi a mólónál egy rendőrségi motorcsónakot, a parton több rendőrautót és mentőügyeletest is látott. Meg hatalmas ponyvát, amivel a móló melletti partot eltakarták a járókelők elől.

– Éppen kikötöttem a hajómmal a mólónál, amikor láttam, valakit letakartak – erről Bánhegyi Andor beszélt. A férfinak azt mondták, egy 90 éves hölgy az áldozat, aki elindult úszni a mólóhoz közeli akadémiai strandról, és nem tért vissza. Emiatt kezdték el keresni, majd riasztották a vízi rendőröket, akik megtalálták a vízen az eltűnt asszonyt. Arról is beszéltek az emberek, hogy egy ismert filozófus az illető.

Orbán Zoltán őrnagy, a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre elmondta, július 19-én délután bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy holttestet találták a Balatonban, Balatonalmádi előtt. – Az eset kapcsán a kollégáim az idegenkezűséget és bűncselekmény gyanúját kizárták, az ügyben közigazgatási hatósági eljárás indult, fogalmazott a szóvivő.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) honlapján közölte: július 19-én, életének kilencvenegyedik évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Heller Ágnes filozófus, az MTA rendes tagja, a New York-i New School for Social Research professor emeritusa. Temetéséről a család később gondoskodik.