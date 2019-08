Megkérdeztük olvasóinkat, hogyan ünneplik az államalapítás ünnepét

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, és 1949 óta az új kenyér ünnepe.

Ebben az évben az ünnepnap keddre esik, így egy hosszú, négynapos hétvégét kaptunk.

Arról kérdeztük olvasóinkat, miként töltik a hosszú hétvégét és az ünnepet.

A válaszadók legkisebb része, 11% marad csak otthon idén. Ők televízión nézik a nagy, ünnepi tűzijátékot.

14% kihasználja a hosszú hétvége által nyújtott lehetőséget, és rövid nyári nyaralásként gondol rá. Ők elutaztak a hétvégére, és valószínűleg augusztus 20-án érkeznek haza, hisz szerdán reggel újra munka.

Olvasóink 19% családi program keretében a helyi programok valamelyikére látogat el. Amelyből lássuk be, akad bőven (itt és itt találja a programokat augusztus 20-ra).

Olvasóink legnagyobb részének, a válaszadók 57%-ának számára ez ugyanolyan nap, mint a többi. Reméljük, nem csak azért, mert ilyenkor is dolgozniuk kell. Hanem azért is, mert az év többi napján is ünneplik, hogy ez a hazánk.