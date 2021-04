Megérkezett a Nemzeti Regatta-Csopak nevű hajó nagyszombaton Balatonfüredre Siófokról, és ezzel megkezdődött a 175. hajózási szezon a Balatonon.

– Már hajóval is el lehet jutni a Balaton több településéhez április 3-tól hétvégén, a napi kompozás mellett. Több kikötőből sétahajózásra is van lehetőség, közölte a Bahart. A kirándulójáratok az áprilisi hétvégéken napi négyszer közlekednek Siófok, Balatonfüred, Tihany és Fonyód, Badacsony között, emellett elindultak a sétahajók húsvétkor Siófokról, Balatonfüredről, Badacsonyból és Keszthelyről is. Májustól újabb kikötők kapcsolód a napi hajózáshoz, a programhajók a nyári főszezonban indulnak el. Idén sok újdonsággal, változatlan jegyárakkal várják az embereket. Több hajón megújultak a burkolatok, a bútorzat, a büfé.

A hajók tájékoztatóin a balatoni hajózás 175 éves történetét, a parti települések látnivalóit, szolgáltatásait mutatják be kisfilmeken. A hajójáratokon gyereksarok is működik a járványügyi szabályok enyhülése után. Az idei hajózási főidényre megújul a társaság honlapja, így telefonokon is lehet tájékozódni a menetrendről, a program- és sétahajók indulásáról, szolgáltatásairól. A pénztárakban továbbra is árusítják a kedvezményes Bahart kártyát.

– A társaság szeretné megünnepelni a balatoni hajózás jubileumi évfordulóját színes, tradicionális rendezvényekkel, akciókkal, nyereményjátékokkal, amint lehetővé teszi a járványhelyzet, programjaikról részletesen tájékoztatnak majd. Kiemelten figyelnek az egészségügyi biztonságra, így a hajók zárt és nyitott utastereiben, fedélzetén, a kikötőkben kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk. A másfél méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál, a hajókon is be kell tartani, kivételek az egy háztartásban élők. Korlátozták az utasok számát, a büfék nem működnek, célszerű kártyával fizetni.

A 20 órai hazaérkezés miatt a kompok április 2-től továbbra is Szántód-révből 6 óra 40 perc és 18 óra 40 perc között, Tihany-révből 7 óra és 19 óra között 40 percenként indulnak. A szolgáltatásokról a Bahart honlapján, ügyfélközpontján lehet tájékozódni.