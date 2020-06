Megkezdődött a hajózási szezon a Balatonon

Megkezdődött a 174. hajózási szezon a Balatonon, és ezúttal a járványhelyzet miatt húsvét helyett május 30-án, szombaton futottak ki ez első hajók a kikötőkből. Erről döntött a kormányzati rendelkezésekhez alkalmazkodva a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart), amely újdonságokkal is kirukkolt, gyereknapon pedig ajándékkal lepte meg kis utasait.

A kompok mellett már a menetrendi és sétahajó járatok is közlekednek a Balatonon szombattól. A Bahart kéthetente hirdeti meg személyhajózási menetrendjét, figyeli az utasforgalmat, és szükség szerint módosítanak a menetrenden, kapacitáson. A Balaton két partja közötti kiránduló járatok naponta négyszer közlekednek Siófok-Balatonfüred-Tihany, Balatonboglár-Révfülöp és Fonyód-Badacsony útvonalon, napi háromszor pedig Balatonmáriafürdő és Balatongyörök között.

A pünkösdi hétvégétől sétahajó járatokat is indított a Bahart kilenc kikötőből, ilyen járat minden nap indul Siófokról, Balatonfüredről, Keszthelyről. Hétvégén pedig további hat kikötőből, így Badacsonyból, Balatonboglárról, Balatongyörökről, Balatonlelléről, Balatonmáriafürdőről és Révfülöpről is lehet egy órán át sétahajózni. A hajók zárt utastereiben kötelező a szájmaszkot, vagy az arcot eltakaró kendőt, sálat viselni. Akinek nincs maszkja, nem válthat jegyet és nem szállhat fel a járatokra.

A hajók nyitott fedélzetén ajánlják a szájmaszk viselését. A társaság azt is kéri, hogy az utasok tartsák be egymástól a másfél méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a hajók fedélzetén is, mialól kivételek az egy háztartásban élők. Átmenetileg csökkentik az utasok számát, emiatt korlátozottan árusítanak jegyeket, és amiatt, hogy minél többen tudjanak hajózni, a nagyobb hajóikat állítja forgalomba.

A Bahart kéri, hogy az utasok lehetőleg érintős bankkártyával fizessenek, és a települések közötti járatokra retúrjegyeket váltsanak, mert ezzel el lehet kerülni az ismételt pénztári sorban állást. Az átmeneti utazási feltételekről a Bahart honlapján, a kikötőkben, hajókon plakátokon lehet olvasni, és a társaság hangosbemondón is tájékoztatja az utasokat. Újításként minden fedélzeten plakátot helyeznek el adott hajóról, és a kód telefonos beolvasásával az utasok már útközben is meghallgathatják a hajók történetét a társaság honlapján. Emellett a balatoni településekről, a látnivalóikról, a Bahartról is tájékoztatják az utasokat a fedélzeten levő tévén, kijelzőn. Gyereknapon, május 31-én kis utasaiknak ajándékot adtak. A Bahartnál télen és tavasszal a járványhelyzet ellenére sem állt meg az élet, a szokott módon dolgoztak a hajók, kikötők karbantartásán, felkészítésén.

Szántód-révben és Tihany-révben kerékpáros pontot alakítottak ki, ahol kerékpártárolókat, szerszámokat helyeztek el bringás utasaiknak.