Megkezdődött a vizsgaidőszak – A Pannon Egyetem intézkedései a hallgatókat segítik

A Pannon Egyetem koronavírus-járvány miatt módosított tanévének rendjében a vizsgaidőszak május 18-ától egészen június 26-ig tart, míg a záróvizsgaidőszak június 2-től június 26-ig.

A kormányzati intézkedésekkel összhangban a Pannon Egyetem is lehetővé tette egyes esetekben a személyes jelenlétet igénylő számonkérési formák alkalmazását. Ez nem jelenti az épületek általános megnyitását, de a megfelelő óvintézkedések betartásával a személyes számonkérések megtarthatók.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja a Napló kérdésére elmondta, mivel még országosan is csak fokozatosan tér vissza minden a normál működéshez, így biztosítani kell a hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését a számonkéréshez.

Azon hallgatókat, akik valamilyen méltányolható okból nem kívánnak vagy nem tudnak a jelenléti számonkérésen részt venni, semmilyen hátrány nem érheti.

– Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók tervezhető, következetes számonkérés során adhassanak számot tudásukról. A legtöbb karon és szakon távolléti vizsgaformában fognak a záróvizsgák megvalósulni. Természetesen minden olyan esetben, amikor a megfelelő eszközökhöz és hálózati kapcsolathoz való hozzáférés hiánya akadályt jelentene, az Egyetem biztosítja a megfelelő környezetet. A személyes vizsgáknál szinte szükségszerű, hogy párhuzamosan távolléti megvalósítás is kísérje azt, valamint a speciális szükségletű hallgatókat az új vizsgaformákban is megilletik a kedvezmények – tette hozzá Csillag Zsolt.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon a záróvizsgák és számonkérések zömét szintén online bonyolítják le. – Készítettünk egy gyors felmérést oktatók és hallgatók körében, és az igényekből az derült ki számunkra, hogy egy-két kisebb létszámú szak kivételével a záróvizsgákat is online kell lefolytatnunk. Oktatók, hallgatók már megegyeztek ebben, nem változtatunk. A veszélyhelyzetre tekintettel lehetőséget kaptunk arra, hogy ha a szorgalmi időszakban egy hallgató teljesítette a tárgy követelményeit, akkor megajánlott jeggyel jutalmazhatjuk, és amennyiben azt elfogadja, akkor nem is kell külön vizsgáznia. A felmérésből az derült ki, hogy hallgatóink jelentős hányada élt ezzel a lehetőséggel, így a vizsgaidőszakban nem kell tömeges vizsgáktól tartanunk – mondta el Navracsics Judit, az MFTK dékánja.

A Pannon Egyetem hallgatói úgy érzik, megfelelően fel tudtak készülni rájuk váró kihívásokra, és pozitív tapasztalatokat szereztek az online oktatás időszakában.

– A szorgalmi időszak alatt az oktatók rendkívül flexibilisen álltak a kialakult helyzethez. Természetesen a hallgatókra is sokkal nagyobb felelősség hárul, hiszen az időbeosztásunk még inkább rajtunk múlik, és a tananyag feldolgozásában is sokkal inkább magunkra kell támaszkodnunk. Azonban a Pannon Egyetem közösségének hála tudunk egymásnak segíteni a felkészülésben, illetve az anyag megértésében. Bár még nem volt vizsgám ebben a vizsgaidőszakban, de úgy gondolom, az online felelet kevésbé lesz stresszes, mint az élő jelenlét – mondta el Rácsai Ákos, gazdaságinformatikus hallgató.

Sárkány Dóra kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatóként úgy gondolja, oktatóitól minden segítséget kapott.

– Amint megszűnt a személyes oktatás, sokan meghatározták, hogy mit is várnak tőlünk a félév során. Beadandók, különböző kis feladatok, online órák alkották a félévet. A szóbeli vizsgákat is rendkívül rugalmasan kezelték, amit lehetett, kihoztak a helyzet adta lehetőségekből.

– Az oktatók bővítették a rendelkezésünkre álló segédanyagok mennyiségét, így gond nélkül felkészülhettünk. Tetszik a vizsgaidőszakban, hogy az online mivoltuk miatt a vizsgák olyan hangulatúak, mintha honfoglalóznék, vagy online vetélkedőben játszanék, így inkább lelkesedést érzek az írásuk közben, mint stresszt – mondta el Nánai Fruzsina Emma kommunikáció szakos hallgató.

Navracsics Judit szerint ez egyfajta megújulás kezdete. – Nem gondolom, hogy el kellene vetni ezt a formát a jövőben. A személyes oktatás mellett lehet továbbra is online anyagokat megosztani. Éppen a koronavírus megjelenése előtt kezdtünk el gondolkozni azon, hogy bizonyos szakjainkat a jövőben távoktatásban is megvalósítsuk. Ennek érdekében már történtek lépések is, és bár még minden kialakulóban van, bizakodva tekintünk a jövőbe – tette hozzá az MFTK dékánja.

Csillag Zsolt kancellár szerint az elmúlt időszakban rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodott az egyetem. Sikeresnek ítélik ezt az időszakot és egész biztos, hogy a jó gyakorlatokat át fogják menteni a veszélyhelyzet elmúltával a hagyományos szorgalmi időszakba is.