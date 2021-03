Megnőtt a forgalom, de a többség szabálykövető a Balaton-parton

A Balaton-parti településeken érezhetően megnőtt a forgalom az utóbbi napokban. Ennek oka a tavaszi időjárás mellett az általános iskolai digitális oktatás, amely a fűthető nyaralókból is elérhető.

Sok szülő szabadságot vett ki, vagy home office-ban dolgozik, és a tavaszi szünet végéig nem tervezi, hogy visszatér a család a városi otthonba. A Balaton-parti települések polgármesterei azonban nem tartanak a tavaly tavaszihoz hasonló rohamtól. Szigligeten nyitva van a strand, és Balassa Dániel polgármester nem tervezi, hogy ezen változtatnának. A mosdók egyelőre zárva tartanak, de hétvégeken működik egy büfé, elviteli szolgáltatással.

A balatonedericsi, még téliesített strandon most kezdődnek a korszerűsítési munkák, ezért hamarosan munkaterületté nyilvánítják. – Ugyan nem zárjuk be, de megkérünk mindenkit, hogy ne lépjen be a területre. A mosdók zárva vannak, a vizet nem nyitjuk meg, amíg tart a munka. Várhatóan május végén nyithatunk – mondta Papp János polgármester.

A révfülöpi strandokon is zárva vannak a vendéglátóegységek, de a település központjában több is biztosít elviteles ellátást.

– A vidéki nyaralótulajdonosok egyébként is megérkeznek ilyenkor már a nyaralókba, hogy elkezdjék a tavaszi munkákat. Úgy vélem, most sem lesznek a szokásosnál többen, nincs szükség óvintézkedésre emiatt. A községben sok a zöld terület, a park, és minél nagyobb a hely, annál inkább eloszlik a látogatók száma, ezért a strandok nyitva maradnak. A mosdókat a fagyveszély elmúltával kinyitjuk – mondta Kondor Géza polgármester.

– Rengetegen érkeznek a félszigetre a jó időben, ezt mutatják az elmúlt hetek tapasztalatai – közölte Tósoki Imre, Tihany polgármestere. Mint mondta, ez érthető is, mert vágynak az emberek a friss levegőre, a sétára, a kirándulásokra. Az önkormányzat tulajdonában lévő parkolók a kormányrendelet értemében továbbra is ingyenesek, viszont március 12-től már fizetni kell a magánparkolókban.

Tihany polgármestere kiemelte, mindenkit arra kérnek, hogy az egészségbiztonság érdekében ügyeljenek a járvány­ügyi előírások betartására.

– Többen lettünk Balatonfüreden, de mindenki a saját helyére, illetve ingatlanjába érkezett. Ezek a vendégek, nyaralótulajdonosok nyáron is itt vannak, szerves részei a közösségnek, érthető, hogy most is a szebb és jobb megoldás mellett döntöttek. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a helyszín Balatonfüred, és nagyon örülünk annak, hogy minket választottak – fogalmazott Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke. Hozzátette: a városban mindenki kulturáltan viselkedik, az emberek ügyelnek a távolságtartásra, és viselik a maszkot.

– Tavaly, amikor az iskolák átálltak az online oktatásra, többen jöttek Balatonfűzfőre, mint most. Nekünk ez akkor sem okozott gondot, mindenki betartotta a szabályokat. Most is érkeztek családok, már többen érdeklődtek az étkezési, házhoz szállítási lehetőségekről. Én nem látok ebben semmi problémát – nyilatkozta a Napló megkeresésére Szanyi Szilvia polgármester. Megjegyezte, Fűzfőn nincsenek olyan közösségi terek, ahol nagy csoportosulások alakulhatnának ki.

– Van egy parti sétányunk, ahol kellemesen lehet sétálni, és azt tapasztaljuk, hogy mindenki megtartja a távolságot, vigyáznak magukra és egymásra az emberek, a többség szabálykövető. Bízunk az emberek józan ítélőképességében. Nálunk eddig szerencsére nagyon kevés koronavírusos megbetegedés történt az országos átlaghoz képest. Amióta át kellett állni az online oktatásra, megszerveztük az óvodai és iskolai ügyeletet, de csak páran éltek vele, azok, akik tényleg sehogy sem tudták otthon biztosítani a gyerekfelügyeletet – közölte lapunkkal Szanyi Szilvia.