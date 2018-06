Megnyitotta kapuit a levendula fővárosa

A hűvösebbre fordult időjárás sem tántorította el a levendula szerelmeseit, akik az elmúlt évekhez hasonlóan már pénteken is sokan érkeztek Tihany egyik legnagyobb és legismertebb rendezvényére, a Levendula Fesztiválra és Hetekre.

Nem is csoda, hiszen idén is működik például a Szedd magad! akció, ugyanakkor az apátság szomszédságában, a Pisky sétányon ott vannak az árusok sátrai is.

A fesztivál megnyitóján dr. Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a Szedd magad! akció példaértékű. A levendula felhasználása, népszerűsítése, ismertté válása köszönhető annak az elmúlt hat esztendőnek, amióta ez a kezdeményezés működik. Szerinte a XXI. századi urbanizált embernek nagy szüksége van arra, hogy megtalálja a természetben a harmóniát és a békét, amire Tihanyban lehetősége van.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere a kezdetekre emlékezve megjegyezte, 14 esztendeje családi rendezvényként indult a fesztivál, amely mára bőven országos jelentőségűvé vált. Az idei esztendőre a látogatók nagy száma miatt „széthúzták” az eseményt, ezért kezdődött egy héttel korábban a Szedd magad! akció is a fesztivál programjaihoz képest, amibe az időjárás is beleszólt. Úgy vélte, hogy Tihany a levendula nélkül nem lenne ugyanaz, és sokat dolgoznak azért, hogy mindez ne csak egy hagyomány, hanem élő valóság legyen.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, Puskás Zoltán arról beszélt, hogy akkor, amikor az 1920-as években elkezdődött a levendula telepítése, szigorúan gazdasági okokból történt mindez, ám sikertörténet lett. Megjegyezte: az első évben – hat éve – három hét alatt nem fogyott el a levendula, tavaly viszont már négy nap elég volt hozzá…

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a hely, a környezet önmagáért beszél, Tihany várja a látogatókat a következő két hétben.

A Szedd magad! akció június 22-ig tart, és akkor startol a fesztivál is, amely majd július 1-én zárja kapuit.

(Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a fesztivál ideje alatt Tihanyban ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, erről bővebben ITT olvashatnak.)