Megrohanták a veszprémi boltokat

Hétfőn reggel az egyik bevásárlóközpontban már nyitás előtt tömegek várakoztak, hogy bejussanak az üzletbe.

A legtöbb ember púposra pakolta bevásárlókocsiját, és a pénztáros elmondása szerint nagyon sokan több mint százezer forint értékben vásároltak. Csak elvétve akadt olyan vásárló, aki a szokásos, napi bevásárlását végezte, a pénztáraknál pedig legalább félórás várakozásra kellett számítani.

Egyik olvasónk két kisebb húsboltot is bezárva talált a városban, egyedül a Cholnoky-lakótelepen tudott vásárolni, igaz csak sertést, mert a csirkehúst pillanatok alatt elkapkodták.

Az eladó azt mondta olvasónknak, hogy délben kapnak utánpótlást. Innen nem messze, a patikánál 25–30 méteres sor kígyózott, igaz, az emberek betartották az egyméteres távolságot, és a gyógyszertárba is csupán három vásárló tartózkodhatott egyszerre. A piacon is kifogytak a csirkehúsból, egyik üzletben sem találtunk már, csak sertést és marhát. A buszpályaudvar mögötti gyógyszertárnál is hosszú sorokban várakoztak az emberek, a követési távolságot itt is betartották.

Úgy tűnik, gyorsan elfogyott a kitartás és a türelem, mert hétfő reggel ezrek rohamozták meg a boltokat, hogy tartós élelmiszert vásároljanak.

– Nyilván mindenki aggódik, hiszen csak aggódó hangokat hallunk magunk körül. Mégis az lenne a jó, ha mindenki csak annyit venne el, amennyire szüksége van. Jelenleg arra lehet számítani, hogy körülbelül két hónapot kell kihúzni, erre kellene felkészülni, nincs értelme tonnányi cukrot, lisztet, WC-papírt felhalmozni. Inkább a közösségeket, az összefogást kellene erősíteni, minél jobban segíteni egymásnak, és nem csak az egóra koncentrálni – mondta lapunknak Frank Róbert pszichológus.

A szakember szerint a várható bezártságra is fel kell készülni. Az elszigeteltség miatt kialakulhat a kabinláz nevű lelkiállapot. Ez jöhet elő, ha például nyaralni indul a család: ilyenkor a kocsiban gyakran az utazás alatti időt sem sikerül veszekedés nélkül átvészelni.

– Nagyon megterhelő lesz lelkileg a bezártság. Fontos, hogy tartsuk a kapcsolatainkat, ha nem is személyesen, telefonon, online. Szükség van az énidőre is. El kell menni anyának is, apának is külön-külön sétálni – tette hozzá Frank Róbert.

A legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, a pánikkeltésre semmi szükség – mondta kérdésünkre Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Felidézte, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség vezetője a napokban arról beszélt, az áruszállítás folyamatos a kereskedelmi egységekhez, ennek ellenére átmeneti hiány léphet fel néhány alapvető élelmiszer esetében. Hozzátette, kedden országos elnökségi ülést tart a kereskedelmi és iparkamara, ahol javaslatokat is megfogalmaznak a kormányzat felé.

Az elnök leszögezte, azonnali intézkedések szükségesek a turizmus-vendéglátás területén, mert itt a foglalások mintegy nyolcvan százalékát visszamondták. Ha nem sikerül időben lépni, az több szempontból is veszélyes lehet: egyrészt más ágazatokat is érinthet a visszaesés, másrészt minél később történik intézkedés, annál nehezebb lesz talpra állítani a szektort, magyarázta az elnök. Markovszky György egyúttal megjegyezte, a világjárvány a termelésben is fennakadásokat okoz, például azzal, hogy Kínából nem érkeznek alkatrészek.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében március 16-tól szigorította a szabályait a Magyar Posta: egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgálópult működik, a többieket arra kérik, hogy a bejárat előtt várjanak, egymástól legalább egy méter távolságra. Szintén a megelőzés érdelében hozott intézkedés, hogy arcmaszkot és gumikesztyűt kapott hétfő reggel minden olyan postai dolgozó, aki közvetlenül találkozik az ügyfelekkel, így a kézbesítők, a postai ügyintézők és a csomagkézbesítők. A küldemények eljuttatása, valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások kézbesítése folyamatos, zárul a posta közleménye.