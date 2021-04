Megsérült tető, beázó épület – adományokat gyűjtenek a felújításra a bakonyszücsiek

A település központi részén álló templom meghatározza Bakonyszücs faluképet. Nemrégiben le kellett zárni. Tetőszerkezete rossz állapotba került, a beázás miatt a belső rész is károsodik. A felújításhoz több tízmillió forintra van szükség, ezért kezdődött gyűjtés.

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

– A Bakonyszücsön élő magyar és német nemzetiségű emberek életében fontos szerepet tölt be a jelenleg lezárt római katolikus templom. Elhelyezkedésénél és jellegénél fogva az egész faluképet befolyásolja. Szeretnénk megszólítani minden jó szándékú embert, hogy támogassa felújítását – mondta el a bakonyszücsi származású színész, Holczinger Szandra, aki megkereste szerkesztőségünket kezdeményezésükkel. Szavaiból kiderült, hogy a késő barokk stílusú templomépületet gróf Eszterházy Károly építtette 1786-ban Pauli Mihály tervei alapján és Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel.

A templombelsőt a nagyméretű főoltár uralja, félköríves záródású szentélyben. Építészeti különlegesség, a falu legszebb öröksége. A helyi bányából kitermelt márványból készült többek között padlózata és a keresztelőkút is. Az oltárkép Mária mennybemenetelét ábrázolja, melyet Huszár Ferenc, egri művész alkotott 1789-ben. A mennyezetet bibliai témájú festmények díszítik. Értékes eleme a klasszicista stílusú szószék és az építés idejéből származó orgona. A templomban kapott helyet a magyarországi németek kitelepítésének ötvenedik évfordulójára készített emléktábla és itt helyezték el mindkét világháború áldozatainak emlékére a „Hősök Könyvét” is.

Mivel az épület 235 éves, az idők folyamán a tetőszerkezete veszélyessé vált és a külső falak burkolata elhasználódott, omladozik. A homlokzati burkolat elöregedett, szétporladt, jelentős része a beszivárgó víz miatt, ezért sürgősen felújításra szorul. Fontos megoldani a szigetelést is, a belső részek megóvása érdekében. „Az én körzetemben ez a templomtető a legrosszabb állapotú. Bár a tornyot elődöm, Tornavölgyi Krisztián atya már javíttatta, a tetőszerkezet nagy gondot, komoly vízszivárgást okoz. Ebből sok rossz helyzet következik. Ilyen a falak és freskók beázása, a vakolat lepergése és egyéb anyagok szétmállása” – sorolta Bedy Imre, az ugodi főplébánia körzetéhez tartozó bakonyszücsi templom plébánosa.

Az egyházi szertartásokat a község kultúrházában, majd a kálvária épületében rendezték meg az elmúlt időben. Ám ebben a nehéz időszakban a falu hívői hitükbe és vallásukba kapaszkodva vágynak vissza templomuk falai közé. „Megrázott, amikor láttam, hogy a ministránsokon kívül milyen sokan mentek áldozni. Ha ezek az emberek még hajlandóak voltak a felszenteletlen kultúrházba is misére menni, annak komoly üzenete van. Ezt a templomot őseink építették, idekötnek bennünket a gyökereink, össze kell fognunk. Hogyha ennek az épületnek a felújítási költsége akár százmillió forint is, akkor ezt az összeget kell összeszedni, ez a feladatunk” – szögezte le Mádl István, Bakonyszücs egykori polgármestere. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 14 millió forint állami forrásból származó támogatással segíti a templom tetőszerkezetének felújítását. A megvalósításhoz azonban még több tíz millió forintra van szükség. Erre a településnek nincsenek forrásai.

– Itt találkoztunk először Istennel. A templom, a vallás nevel. Itt nőttem fel, itt nevelkedtem ebben a templomban. Mindent, amit a Jóistentől megkaphat az ember, azt innen kapta, és ezt nem szabad elfelejteni. Mint polgármester fő feladatomnak tekintem a templom ügyét. Egy ember nem tudja ezt megoldani, össze kell fognunk, csak akkor érhetünk el valamit. Bízom az összefogásban – mondta el Fódi István, Bakonyszücs polgármestere. Mások is így gondolják. A plébános, az önkormányzat és a Bakonyszücsi Német Nemzetiségi Önkormányzat mellett több önkéntes támogatója van már a kezdeményezésnek. Holczinger Szandra is feladatának tekinti, hogy ezt a szép és a falut jelképező műemléket megmentsék, megtartsák az utókornak. „Ez egy óriási templom, egyértelműen érződik rajta, hogy őseinknek reményekkel teli jövőképük volt. Tudták, hogy száz évek múltán is meg fog telni hívekkel, tudták, hányan fognak itt még értük is imádkozni. Valószínű, hogy a templomépítés őket is nagyon megterhelte abban az időben, mert akkor sem volt olcsóbb építkezni mint ma, mégis vállalták. Mekkora összefogás, mennyi elszántság lehetett bennük. Ebből kell nekünk is táplálkozni” – fogalmazott a színész.

Bakonyszücs a Bakony lábánál fekvő, csodálatos környezetben elhelyezkedő település. Itt működik az országosan ismert Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona. A válságos állapotban lévő római katolikus templom szerepe ezért is fontos. „A betegségnek és a gyógyulás fázisainak van egy lelki oldala is. Az otthonban tartózkodók is ebbe a templomba jöttek át misére, itt imádkoztak a saját és szeretteik egészségéért” – tette hozzá Bedy Imre plébános. Aki emiatt is csatlakozna az adományozókhoz az ország bármely részéből, a község honlapján talál ehhez információkat.