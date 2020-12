Megszépíti a karácsonyt a füredi Lions Club

Tarts velünk, mert segíteni jó! – elnevezéssel karácsonyi adománygyűjtést szervez a balatonfüredi Lions Club november 20. és december 18. között, tudtuk meg Csihony-Kok Anita elnöktől.

Az elnök örömmel beszélt arról, hogy több vállalkozó, szolgáltató, helyi kereskedő állt az nemes ügy mellé, akik az eladásokból adott összeggel támogatják a rászorulókat. Idén is több helyen kihelyeztek perselyt a club tagjai a rájuk jellemző kék-sárga szalaggal, logóval, és külön plakáttal is jelzik az adománygyűjtést. Felhívásukhoz többen csatlakoztak tárgyakkal is, így kaptak mézeskalács adventi koszorút, valamint festményt, ékszert, amiket adományra váltanak, és a közösségi, vagy az internetes oldalukon licitálni lehet ezekre. Mások zöldséget, gyümölcsöt ajánlottak fel.

A club tagjai az összegyűjtött összeget egy őket támogató áruházban vásárlási utalványokra váltják, amiket átadnak a családoknak. Ők maguk is gyűjtöttek, december elején a vásárcsarnokban, december 12-én pedig a helyi hipermarketben várják az adományokat. Az elnök utalt arra, Gáspár Ákos önkormányzati képviselővel már tavaly is együtt dolgoztak, akinél most le lehet adni a használt, de jó állapotú gyermek-, és felnőtt ruhát, játékot.

Az adományok elosztásában nagyon sokat segítenek a védőnők, az önkormányzat szociális osztályának dolgozói, a szociális központ vezetői.

Tavaly 14 családnak segítettek, és támogatták az idős, egyedül élő embereket is. Gáspár Ákos képviselő kiemelte, sajnos a járvány sok családot hozott rendkívül nehéz helyzetbe, akiknek most szükségük van a támogatásra. Szívesen vesznek át számukra szeretetcsomagokat, azaz tartós élelmiszereket, például lisztet, étolajat, száraztésztát és konzervet, tisztálkodási és tisztítószereket is. –Nagy örömmel tölt el, hogy több vállalkozó, helyi lakos is felkereste az önkormányzatot segítségnyújtás miatt. Így például tűzifát, gyerek téli cipőt is vásároltak több családnak, fogalmazott a képviselő.