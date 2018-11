Megszépült a csetényi református templom

Jelentős külső felújítási munkálatokat végeztek a református templomnál az elmúlt időszakban, a munka folytatása a templombelsőt is érinti majd, tájékoztatott Hajdú Ferenc lelkipásztor.

– Elkészültünk a nyílászárók cseréjével. Mivel nem műemlék épület a templomunk, nyitottunk öt új ablakot, kettőt-kettőt a torony felőli részen az alsó és a karzati szinten, valamint a cintériumon. Ez utóbbin, a fedett oldalbejáraton eredetileg is volt ablak, ez akkor derült ki, amikor levertük a belső vakolatot. Az egykori sötét lambéria helyett most a falak fehérek, belépve, ha kinézünk a nagy félköríves ablakon, bár már félig benn vagyunk a templomban, úgy érezzük, mintha az udvaron lennénk. A nyílászárók cseréje elengedhetetlen volt, de a toronyban is el voltak korhadva a szellőzőablakok. A költségeket saját költségvetésünkből, a gyülekezeti tagok adományaiból fedeztük és az önkormányzat is hozzájárult ötszázezer forinttal, mondta a tiszteletes úr.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Régi probléma a templom vizesedése. Ennek az oka az, hogy a délnyugati oldalfal belső oldalszintje 80 centivel alacsonyabban van, mint a külső talajszint, ezért ki kell egyenlíteni, hogy ne szívja magába a vizet. A föld egy részét már kiásták, de mielőbb folytatni kell, mert a belső vakolat folyamatosan omlik, szinte csak a falhoz tolt padok tartják. Több fázisban oldják meg a villanyvezeték-hálózat felújítását, a templomé sürgető, mert elavult. Az előterek sötét lambériáit lebontották, így világosabbak és tágasabb érzetet nyújtanak. Az új ablakoktól sokkal világosabb a templombelső.

– Ha belépünk, fényt kapunk, majd visszapillantva egy fénnyel teli templomot látunk, ugyanakkor látjuk a külvilágot, a templomkertet és élvezzük a beáradó fényt. Az építészünk Szabó György mindenhova keresztény szimbólumokat tervezett, a szalonnasütőnél a betlehemi csillag, a szabadtéri színpadnál a hal, a kemencénél az Alfa és Ómega motívumot fedezhetjük fel. Az ajtókon – a fán faragással, az üvegen üvegfúvással – megjelenik a babér- és a töviskoszorú. A sorrendisége is jelentőséggel bír. A külső ajtón a töviskoszorú van felül, a babérkoszorú alul, azt üzenve számunkra, hogy először fel kell vállalnunk a keresztet, a szenvedést, hogy aztán elnyerjük a győztesnek járó babérkoszorút, amit az Úr Jézus ígért az övéinek. Ahogy beérünk a templomba, ezek megcserélődnek, érzékeltetve a változást. E jelképrendszer is a Biblia üzenetét közvetíti. Az ablakoknál a kereszt szimbóluma jelenik meg, emlékeztetve arra, hogy Krisztus jelenlétében akarunk lenni az istentiszteleten, nem feledkezve meg az ő áldozatáról, melyet a kereszt jelképez számunkra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS