Megszépül és bővül a Hangvilla nézőtere

Végéhez közeledik a Hangvilla nagytermének felújítása, amelynek során megújul a burkolat, és több helyen megemelik a székeket.

A felújítást az indokolta, hogy az épület átadása óta eltelt öt és fél évben közel egymillió látogató fogadása mellett óhatatlanul is bekövetkezett egy kisebb állagromlás, másrészt a több újítást is magába fog­laló beruházással már az Euró­pa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére is reagálunk, mondta el Bélafi László, a Hangvilla igazgatója.

Hozzátette, a felújítás fő eleme, hogy új burkolatot kap a nagyterem, valamint mintegy ötven helyen – a nézőtér utolsó soraiban és az oldalpáholyokban – megemelik a székeket. Akad olyan hely is, amelyet fél méterrel magasítanak meg. A felújítás részeként tizenhárom férőhellyel bővül a nagyterem befogadóképessége a Hangvillában.

Azokra a helyekre, ahová korábban pótszékeket helyeztek ki, most állandó széket telepítettek. A Hangvilla fejlesztésének részeként átalakították a nézőtéri lépcsők megvilágítását is, részletezte az igazgató. A néhány hete kezdődött és rövidesen véget érő felújítás mintegy tízmillió forintba került, amelyet a ház finanszírozott. Bélafi László arról is beszélt, a nagyterem burkolatának felújítása idén már a harmadik korszerűsítés a házban. Év elején a televíziós közvetítéseket professzionáli- sabbá tevő kamerarendszert építettek be a nagyterembe, a tavasz végén pedig megújult a hangosítási rendszer, amely a musicalek és a könnyűzenei koncertek befogadását javítja.

A Hangvilla megújított nagyterme pár nap múlva az Auer fesztiválon debütál.