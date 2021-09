Megújul a Petőfi-színház – A kiszolgálóépületek kialakítását már elkezdték

A Modern Városok Program keretében mintegy 9,2 milliárd forintos támogatás révén újulhat meg a Veszprémi Petőfi Színház – ahogy erről már írtunk lapunkban. A munkálatok nemrégiben el is kezdődtek, a tervek szerint haladnak.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

A beruházás legfontosabb eleme a Medgyaszay István által 1908-ban tervezett színház épületének rekonstrukciója, az épület és a kapcsolódó épületegyüttes eredeti tömbjének és homlokzatainak helyreállításával. A kulturális infrastruktúra modernizálása a színművészet, az igényes szórakoztatás lehetőségeit is bővíti, így a látogatók érdekeit és a szellemi centrumként működő társulat szakmai műhelyként való megerősítését szolgálja. Tekintettel arra, hogy a színház épülete

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 veszprémi programsorozat egyik kiemelt helyszíne,

a nézőteret is magába foglaló részt érintő kivitelezési munkák megkezdését 2024-re kellett ütemezni. Ebből adódóan a projekt két ütemben valósul meg.

A fejlesztés első ütemében az Óvári Ferenc út 1. szám alatti eredetileg iparitanonc-iskolának és a Szeglethy György utca 2. szám alatti eredetileg zeneiskolának épült ingatlanok telkein folyik a munka. Ide a színjátszáshoz, a színpadhoz közvetlen kapcsolatot nem igénylő, kiszolgáló funkciókat (adminisztráció, műhelyek stb.) helyezik át nagy részben. Itt helyezik el a színház komplex fejlesztését biztosító energiaellátást is. Mellettük a színházlátogatók igényeit kielégítő parkoló létesül. Az említett régi épületekben a csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. Régóta használatlanok, ennek is több káros velejárója volt. Egyes részek tartószerkezetileg is megsérültek, megsüllyedtek. A kivitelezést közbeszerzés során elnyert cég idén júniusban vonulhatott fel erre a részre és jövő októberre kell végeznie vállalt teendőivel.

A projekt második ütemében a színház rekonstrukciója, felújítása és bővítése során

elbontják a Püspökkertben lévő lepényépület.

A színjátszáshoz, a színpadhoz közvetlen kapcsolatot igénylő funkcionális elemeket ekkor már a színházhoz kapcsolódó meglévő épületszárnyakban és az építendő új – részben rekonstruált – épületszárnyban, a volt Korona szálló csatlakozó épületében helyezik el. A Püspökkert rehabilitálásával – a háborút követő feltöltés részbeni eltávolításával – visszaállítható a kert felőli színház és egykori Korona szálló homlokzata. A színház és a Korona vendéglő közötti, íves falú, újraépülő oldalszínpad alatt a kert szintjén történik majd a díszletek ki-be szállítása. Ennek érdekében a kert felőli terasznak csak a Medgyaszay-korszakban épült kiterjedését tervezik újjáépíteni. A színpad emelésével lehetővé válik egy alsó színpad kialakítása is.

Cél az Óvári Ferenc utca felől, a Mackó cukrászda és a színház utcaképének zártsorúvá tétele, a jelenlegi épületek között egy új épületszárny építésével. Az új szárny behajtóján történik a Bakony társasház logisztikai forgalma szolgalmi joggal, valamint a színház jelmezeinek és kisebb díszleteinek beszállítása az oldalszínpadra. Ez egyben a színház személyzeti bejárata, de ezen keresztül történik a szemét elszállítása is. Az Óvári utcai szárny földszintjén helyezik el a többcélú Latinovits-termet. Felette az igazgatás helyiségsora foglalhat helyet tárgyalóval, átjárással a keresztszárnyba és a színházépület lépcsőházi terébe.

A színház rekonstrukciója feltételezi az egykori Korona szálló és a Mackó cukrászda tömbjének, udvarának részbeni rendezését. A tömbbelsőben egy keresztszárny épül a Korona szálló püspökkerti kiemelt tömegű új szárnya és az Óvári Ferenc utcai püspöki kertészlak között. Ezzel biztosítható az épületszárnyak körüljárhatósága, funkcionális kapcsolata. A keresztszárny építésével harmonikus udvarok alakulnak ki: a cukrászda-étteremhez tartozó belső udvar és egy a színházhoz tartozó kisebb udvar. A nézőtéri padozat szögének módosításával pedig biztosítható, hogy a nézők mindent jól lássanak, ami a színpadon történik.

Csehi Lóránt a kivitelező képviselője elmondta, hogy az első ütem munkálataival a terv szerint haladnak. A színházzal szembeni telkeken lévő régi épületeket már nagyrészt elbontottak. Ezzel a feladattal hamarosan végeznek. Az új szárnyépület helyét már lealapozták, szerkezetének kialakítását is elkezdték. Van olyan meghagyott épület is, amit átalakítanak, többek közt födémet cserélnek rajta. A projektvezető magyarázata szerint ugyanis a színház kiszolgáló részlegeinek helyeit kell létrehozniuk. A programiroda, a jegyértékesítés, a varroda, a jelmeztár is ide költözhet majd, és lesz itt próbaterem, kazánház, parkoló is. Azután lehet majd az intézmény főépületének rekonstrukcióját elkezdeni.

A jelentős beruházás előkészítése egyébként 2016-ra nyúlik vissza. Ekkor a kormány a Modern Városok Program keretében

együttműködési megállapodást kötött Veszprém önkormányzatával

és az abban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében a szándékot kormányhatározat erősítette meg. Annak értelmében a kormány Veszprém kulturális életének gazdagítását és turisztikai vonzerejének növelését támogatva, a város életében betöltött szerepét elismerve egyetértett a Veszprémi Petőfi Színház állami szerepvállalással történő felújításával és korszerűsítésével. A projekt második ütemének kivitelezésére, vagyis a színház épületének megújítására az EKF évet követően, 2024-ben és 2025-ben kerülhet sor.