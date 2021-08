Megújul a vár, búcsúzik a Szaléziánum

A veszprémi vár épületeivel együtt megújul az idén tízéves Szaléziánum. Az érdeklődők augusztus 20-tól tíz napon át kereshetik fel a várban található egyházi látogatóhelyeket, köztük a Szaléziánumot.

2011. október 29-én nyitotta meg kapuit a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, amely akkoriban az elsők között volt az azóta országszerte az egyházmegyék központjaiban kialakított látogatóközpontok közül. Interaktív módon megvalósított állandó kiállításai a városban is egyedülállók voltak. Évente számos időszaki kiállításnak is helyet adtak, családi programjaikkal felélénkült a vár. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programra készülve a veszprémi vár épületeinek megújulásával párhuzamosan a Veszprémi Főegyházmegye turisztikai központja is bővül és megújul, jelentették be kedden az intézményben. Pálfalviné Ősze Judit, a Szaléziánum igazgatója felidézte az intézmény létrehozásának kezdeteit, a rendezvényeket, melyekkel a városi programokhoz csatlakoztak. Porga Gyula megköszönte az intézmény vezetőjének az együttműködést. A polgármester úgy fogalmazott, a turisztikai attrakcióra nagy szükség volt, nemcsak a turisták, de a veszprémiek szempontjából is; a Szaléziánum munkatársai számtalan eseménnyel, programmal gazdagították a várost.

Udvardy György veszprémi érsek azt mondta, az igehirdetésre, evangélizációra, a keresztény kultúra emberformáló erejére összpontosító turisztikai látogatóközpont nyílt. Az egyházi misszió szándékával hozták létre az intézményt, a névválasztás az akkori érsek, Márfi Gyula érdeme. Az elmúlt években sokat változott az emberek élete, a turizmus is átalakult, a Szaléziánumnak is követni kell az új igényeket. A turisztikai központ a jövőben is fogadja majd a veszprémieket, a hazai és külföldi turistákat, az emberek kulturális-, hitéletének javát kívánja szolgálni.

A tízéves évfordulón tíznapos programsorozattal készül az intézmény. Augusztus 20. és 29. között lesz időutazó kincskereső séta a várban, jelmezes nosztalgiafotózás Szent István király és Boldog Gizella királyné udvarát idéző jelmezekben, tárlatvezetések az Érseki Palotában, a kápolnákban és a Szaléziánumban.