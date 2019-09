Megújuló energiaforrást hasznosítanak a korszerűsített lesencetomaji iskolában

Egy tanév kezdete nem lehet szebb egy pedagógus számára, mint ha egy megújult iskolaépületet adnak át. Erről beszélt Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a Lesence Völgye Általános Iskolában a több mint 47 millió forintos energetikai korszerűsítést követő projektzáró ünnepségen.

Mint elmondta, a fejlesztés pályázat keretében valósult meg, önrészt nem kellett hozzátenni. Ez fontos, mert a kistelepülések sokszor nehezen gazdálkodják ki a kevés bevételből az önerőt, sőt a pályázat megírását is átvállalta a megyei önkormányzat. 2010 óta 21 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv. A népességfogyás megállítása elindult, a magyar családok lehetőséget kaptak a megerősödésre, és így több gyermek születik. De mindez nem valósulhat meg, ha a fiatalok nem szeretnének a faluban maradni, ezért írta ki a kormány a Magyar falu programot elsősorban az ötezer fő alatti településeknek – mondta Fenyvesi Zoltán, és bizalmát fejezte ki, hogy a település a jövőben is jól kihasználja a pályázati lehetőségeket. Mészáros László polgármester szerint a cél a négy település diákjait nevelő iskolaépület energetikai korszerűsítése volt.

– Homlokzati és födém-hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napaelemes áramellátás megvalósítása és egy gázkazán beépítése. A felújítással megvalósul az energiaha­tékony üzemmód, megújuló energiaforrást hasznosítunk, arról nem beszélve, hogy az iskola építése óta, több mint ötven éve nem volt ilyen jelentős felújítás. Mindazok köszönetet érdemelnek, akik a sikerért tettek – mondta a polgármester. Hegyiné Kalamár Lívia igazgató elmondta, hogy gyönyörű lett a homlokzat, újak a nyílászárók, a tetőn napelemek segítik a költséghatékony működést, megújultak a mosdók, a járófelületek, a folyosókon szekrényekbe bújhatnak a kabátok, váltócipők.

– Ilyen környezetben a gyerekek is jobban tudnak teljesíteni. Amellett, ha jól érzik magukat, szívesen jönnek az iskolába a diákok, és második otthonuknak tekintik azt. Remélem, hogy a tanulók és a pedagógusok egyaránt inspirálódnak az új körülmények között, és az eddiginél is több szép eredményünk lesz. Emelt létszámmal kezdjük az új tanévet, 18 nebuló iratkozott be az első osztályba – mondta az igazgató, és köszönetét fejezte ki a tankerületi központnak, hogy támogatásával a mosdók is megújulhattak most. Továbbá bizalmát fejezte ki, hogy a befektetés a jövőbe mutat. Az iskola épületét Szabó Zoltán plébános áldotta meg, az ünnepségen az iskola diákjai közreműködtek.