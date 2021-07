Megújult a Dudart Cseténnyel összekötő útszakasz

Megújult a 8216-os jelű Zirc-Mór összekötő út Dudart Cseténnyel összekötő szakasza, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kivitelezésében.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő kiemelte, a beruházás a Magyar falu program támogatásával épült.

– Új utakon járunk, nemcsak szimbolikus értelemben. A Magyar falu programban választókerületemben kilenc nyertes pályázat van, a térségben 230 millió forint értékben újulnak meg belterületi utak. A most átadandó útszakasz teljes állami finanszírozásból valósult meg. Megválasztásomkor azt ígértem a települési vezetőknek, hogy mindent megteszek a térség fejlődéséért. Örülök, hogy olyan polgármesterekkel dolgozhatok együtt, akik tudják, értik, milyen irányba szeretnénk vinni a településeket, és felkészülten, jó pályázatokat adnak be. A települések fejlesztésén túl az is a célunk, hogy az azokat összekötő úthálózatok is megújuljanak. Új tempóra kapcsoltunk, ez új, magas szakértelmet kíván, melynek a kivitelező teljes birtokában van. A településeket azért is szeretnénk jó infrastruktúrával ellátni, mert a fejlesztésekkel embereket is összekötünk. Most ez közös siker a két bakonyi kis falu számára, kapcsolatuk új szintre emelkedik – hangsúlyozta Ovádi Péter.

Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója elmondta, a megyében 1630 kilométer közúthálózatot kezelnek.

– A magyar állam kiemelten támogatja a kistelepülések jó elérhetőségét, a Magyar falu program keretében egyre több útszakaszt tudunk felújítani. Ebben a választói körzetben két hónapon belül ez a harmadik út, melynek átadását ünnepelhetjük. A Dudart Cseténnyel összekötő felújított útszakasz 2370 folyóméter, bekerülési összege megközelíti a 275 millió forintot – emelte ki Fekete János.

Elmondta, az idei évben még 19 kilométer út felújítását tervezik, 1,9 milliárd értékben, a Magyar falu program és egy TOP-os pályázat támogatásával. Tóth Edina Kitti dudari polgármester asszony arról beszélt, a felújítás a kanyargós utakon biztosítja a balesetmentesebb közlekedés feltételeit, és könnyebbé válik számukra a hóeltakarítás, síkosságmentesítés is.

Sludné Varga Diána, Csetény alpolgármester asszonya is köszönetet mondott Ovádi Péternek pályázatuk támogatásáért, Fekete Jánosnak a munkáért.