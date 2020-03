Megújult a Füred Tv hírműsora

Teljesen megújult március 4-én, szerdán este a Füred Tv hírműsora, a sporthírekkel együtt. Az új díszletben a Balaton színe, a türkiz a meghatározó, de újdonság, hogy a háttérben markánsan megjelenik Balatonfüred látképe is.

– Az 1992 óta működő balatonfüredi helyi tévé már többször változtatott a stúdió látványán, az időről időre történő megújulást a nézők is elvárják, és az aktuális trendeket is követni kell – érveltek a csatornánál.

A legutóbbi arculatváltás 2010 decemberében történt, amikor a híradó díszletében a kék-sárga szín dominált, megjelenítve ezzel a vizet és a Napot. Az épített stúdióban a műsorvezetők mögötti látvány valóban ott volt, ahol a nézők látták, március 4-én azonban átváltottak az úgynevezett greenbox technikára. Eszerint a stúdió egy zöld hátteret jelent, ennek a digitális cseréjével kerül a virtuális háttér a műsorvezetők mögé. Az új díszletben a Balaton színe, a türkiz a meghatározó, de újdonság, hogy a háttérben markánsan megjelenik Balatonfüred látképe is.

A váltást egy közel három hónapos előkészítő, tervező munka előzte meg, azonban mindent házon belül oldott meg a stáb, vagyis ők maguk álmodták és valósították meg az új arculatot. Törekedtek az elegáns, modern és jellegzetesen helyi megjelenésre.

A Füred Tv heti négyórás műsorral jelentkezik, ebben látható a híradó is, illetve a sporthírek. A csatorna nem csak Balatonfüreden, hanem Alsóörsön, Balatonalmádiban, Balatonfűzfő-gyártelepen, Csopakon, Felsőörsön, Hajmáskéren, Lovason, Nemesvámoson, Öskün, Paloznakon, Szentkirályszabadján is látható. Műsoruk eljut a zánkai és tihanyi nézőkhöz is.