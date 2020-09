Megújult a pápai Türr István Gimnázium kollégiumának épülete

Ünnepélyes keretek között adták át a Türr István Gimnázium kollégiumának megújult épületét, melynek energetikai korszerűsítésére 76,7 millió forintos európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el a Pápai Tankerületi Központ.

A csaknem 95 millió forintos projekt megvalósításához Pápa város önkormányzata 9 millió forinttal, a tankerület pedig további 9,1 millió forinttal járult hozzá.

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója kiemelte, a köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén azonos tanulási környezetet biztosítva, a 21. század követelményeinek megfelelő infrastruktúrában, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Kifejtette, a fejlesztés a kollégium épületét érintette, a beruházást többek között indokolttá tette, hogy az elmúlt évtizedek során csak részbeni felújítás történt, mely főként lakószobákra és a hozzátartozó vizesblokkokra vonatkozott. Emellett az épület hőtechnikai szempontból is jócskán elavult.

A megújult épület nemcsak külsőleg szépült meg, hanem immár az energetikai adottságai is megfelelnek a hatályos jogszabályok szerinti feltételeknek. A projektben a homlokzat és a lapos tető szigetelésén, valamint a részleges nyílászárócserén felül napelemes rendszert telepítettek a lapos tetőre, a meglévő homlokzatra pedig utólag hőszigetelő rendszer került. Az épület az elavult külső nyílászárók helyett modern, háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat kapott, illetve új, egyedi bejárati ajtókat is beépítettek a kivitelezők. A beruházásnak köszönhetően csaknem 150 diák töltheti korszerűbb, rendezettebb környezetben a mindennapjait, és az épület energiahatékonysága is jelentősen javult.

Egyházi Andrea rámutatott, mindezek mellett meg kellett oldani az épület akadálymentesítését, emellett energetikai szempontból felújítandóvá vált az épülethez tartozó étterem, konyha és közlekedési folyosó. A tankerületi igazgató köszönetet mondott a projektben részt vevőknek, a pápai önkormányzatnak, hogy az általuk nyújtott anyagi forrás biztosításával lehetővé tették a projekt teljes körű megvalósíthatóságát.

Az átadóünnepség résztvevőit Németh Zsolt, a Türr István Gimnázium igazgatója is köszöntötte, aki kiemelte, örömmel tölti el a beruházás, hiszen a gimnázium és azon belül az Arany János Tehetséggondozó Program igazi otthonra lelt ebben az épületben.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a mai városi épített környezet meghatározó elemei az iskolaépületek. – Fontos, hogy ezek az épületek megújuljanak és meghitt, otthonos környezetet biztosítsanak a diákoknak – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Áldozó Tamás polgármester visszatekintett az épület múltjára, majd jó munkát kívánt a diákoknak és a pedagógusoknak.