Megújult az Iszkázra vezető út

Ötezer méter külterületi utat és hétszázhuszonöt méter belterületi utat sikerült felújítani állami forrásból Iszkázon. A felújítás a 8-as számú főúttól Iszkáz település felé vezető szakaszt érintette.

Iszkáz polgármestere, Cseh József azt mondta, hogy az elmúlt időszak eseményein sokat beszéltek a vidék megtartó erejének fontosságáról. Lényegi szempont, hogy élhetőbbé tudják tenni a településüket a fiatalok számára is. Fontosnak tartja, hogy az épületek felújítása mellett az utak minőségére is nagy figyelmet fordítsanak, hiszen a turizmusnak elengedhetetlen feltétele a település megközelíthetősége. A Magyar Falu Program keretein belül sikerült 635 millió forint pályázati forrásból felújítani ezt az öt kilométer külterületi, valamint 725 méter belterületi utat – mondta a polgármester.

Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója úgy fogalmazott, a Magyar Állam központi költségvetési forrásokból, a Magyar Falu Program keretében éves szinten 50 milliárd forint összegben indított el olyan útfelújítási programot, amely elsősorban a mellékutak helyreállítását célozza. A vidék életében is jelentős dolog, valamint mindenki örömére szolgál, hogy az alsóbbrendű utak felújítására is jut forrás. amely a későbbiekben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési és fenntartási feladatait is megkönnyíti majd.

Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője beszédében a saját gyermekkorára is visszaemlékezett, arról beszélt, hogy még ő maga is sokat biciklizett gyermekkorában ezen az szakaszon. Hozzátette, sajnos már akkoriban sem volt jó állapotú. Kovács Zoltán elismerését fejezte ki a polgármesternek, Cseh Józsefnek, hogy ezt a beruházását végrehajtották, és az itt élő lakosok és a környező településen élők komfortérzetét, mindennapjait tették jobbá. Kiemelte, hogy ezzel a sikeres projekttel Iszkáz eddigi elért sikerei még nagyobb értéket képviselnek a térségben.

Az ünnepi átadón közreműködött az iszkázi Életöröm Nyugdíjas Klub, Lajtos Józsefné és a Nyárádi Néptáncegyüttes.