Megújult negyedszázad alatt Zánka – Magyar Arany Érdemkeresztet kapott a település polgármestere

Elkötelezett vagyok a településért, a térségért, a folyamatos fejlődését, így érvelt egyebek mellett Filep Miklós. Zánka polgármesterével a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetése kapcsán beszéltünk.

A kitüntetést Áder János, Magyarország köztársasági elnöke adományozta, amelyet Kontrát Károly belügyminiszter helyettes adott át a Belügyminisztériumban, az augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen. Filep Miklós úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetésnek tekinti, és örömmel vette át az állami kitüntetést, amire nem számított, de az elismerés természetesen nagyon jól esik az embernek.

A polgármester felidézi, 25 éve tölti be posztját társadalmi megbízatásban, és tavaly, nyugdíjba vonulásáig a Dunántúli Regionális Vízmű észak-balatoni fenntartási vezetője is volt. Úgy fogalmaz, községvezetői regnálása alatt teljesen átalakult a jelenleg 1015 lakosú Zánka. Eszerint új, illetve korszerű faluközpont-, és intézményhálózat épült, egyebek között orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, iskola, posta. Megújították a strandot, minden igényt kielégít a náluk levő szolgáltatás, és van fogorvos, állatorvos is. Útjaik zömét felújították, a munkát folytatják. Büszkék a kultúrházra, a közműhálózatra, a szépen rendbetett temetőre.

Mindezt folyamatosan karbantartják, szépítik, gondozzák. Büszkék az Erzsébet-táborra, amely már nem hozzájuk tartozik, de öregbíti Zánka nevét, és ott sok gyerek, illetve család pihenhet. Filep Miklós örömmel beszélt arról, hogy csendes, békés üdülőfalu hírében állnak, stabilan működnek, hitelt sosem vettek fel. Rendezvényeik sokrétűek, kulturális életük kiemelkedő, egész évben pezseg náluk az élet.

Tervezik egyebek mellett kikötő építését a strand nyugati részén, a Balatoni Bringakörút Zánka-Balatonszepezd közti szakaszának létrehozását, parti sétányt, a strandon a partvédmű felújítását. Mindemellett korszerűsítik a könyvtárat, az infrastruktúrát, a Tájháznál ifjúsági részt hoznak létre, felújítják a német nemzetiségi óvoda és bölcsőde konyháját.

–Hogy 25 év múlva is egy szép, vonzó Zánkára tekinthessenek az emberek, amelyre a maihoz hasonló, jó közösség jellemző, fogalmazott a polgármester.