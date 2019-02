Megújultak az öltözők a tapolcai Batsányi iskolában

A tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi tagintézményében mostanra elkészült a három sportöltöző felújítása.

Az átadási ünnepségen Dobó Zoltán polgármester megköszönte a fenntartónak, a Magyar Kézilabda Szövetségnek és az intézmény igazgatójának, hogy átadhatják a 19 millió forint értékű beruházást.

– Ebből a helyi önkormányzat hatmilliós önrészt vállalt, és a pályázati feltételek közt nem szereplő villanyszerelési munkák 600 ezer forintos költségét. Bízom benne, hogy olyan elégedetten használják a diákok az öltözőt, amilyen kitartással vártak a felújítására évtizedeken át. A város sajátjának érzi az iskolákat, a Batsányi tagintézmény a tapolcai sport bázisa. Remélem, hogy az alapok szélesítéséhez hozzájárulhatunk a felújítással – mondta Dobó Zoltán polgármester, és azt kívánta, hogy sok hasonlót láthassanak még, mint amikor egy tapolcai nevelésű játékos a kézilabda Bajnokok Ligájában gólt dobott.

Bajner Imre intézményvezető a mozgás fontosságáról beszélt és arról, hogy mit jelent a beruházás az iskolának.

– A mozgásszegény életmódnak komoly következményei vannak, ennek megelőzése érdekében sokat tehetünk. A mai nap is azt bizonyítja, hogy a személyi mellett a tárgyi feltételek szintén biztosítottak ehhez. Bízunk benne, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg iskolánkban a sportolni vágyó tapolcaiak, hogy számukra is rendelkezésre állhasson a megújult öltöző. Reméljük továbbá, hogy az esztétikus környezet mindenkiben felkelti az igényt annak megőrzésére és motivál is. Az infrastruktúra minden bizonnyal arra készteti a diákokat, hogy vigyázzanak a környezetükre – mondta az intézményvezető.

A tagintézmény vezetője, Komjátiné Nyakó Györgyi elmondta, már régóta várták, hogy a tagintézmény újabb felújított épületszárnnyal bővüljön a gyerekek örömére.