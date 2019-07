Megyénkben is nyereményekkel csábítják a véradókat

Kampányt indítottak a véradásokat lebonyolító szervezetek, hogy nyáron is elegendő vérkészlet álljon rendelkezésre.

Nyáron a rendszeres véradók közül is sokan elutaznak, továbbá a szabadságok és nyaralások miatt tovább csökken az önkéntesek száma, holott naponta országosan 1600–1800 véradóra lenne szükség. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat ezért idén is kampányt indított júliustól, hogy a nyári hónapokban is zökkenőmentes legyen a vérellátás megszervezése. A két szervezet Van egy órád a nyáron? – Neked csupán 60 perc, három embernek az élet elnevezésű kezdeményezésében nyereményekkel is igyekszik motiválni a véradókat. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egy egyedi kód is található. Amennyiben feltöltik a kártyán szereplő kódot a Vöröskereszt honlapjára, értékes heti nyereményekre – zsebkönyvekre, belépőkre – pályázhatnak, ha pedig a véradásuk tényét megosztják a legnagyobb közösségi oldalon, két sorsolásban is részt vesznek. A kampány végén további fődíjakat – fitneszórákat, borkóstolót, utazást – osztanak ki.

Libisch Éva, a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének véradásszervező koordinátora elmondta, minden lehetőséggel élnek, hogy biztosítsák a vérkészlet stabilitását. A hét minden napján szerveznek kiszállásos véradást, ezenkívül a vér­ellátóban mindennap lehet jelentkezni véradásra. A nyár folyamán fesztiválokon, falunapokon, céges családi napokon és számos egyéb rendezvényen is várják a véradók önzetlen segítségét.

Az előző évekhez hasonlóan például a Művészetek völgye fesztivál mind a tíz napján lehetőségük lesz a látogatóknak, hogy segítsenek.

A fesztiválon a vér adókat idén is napijeggyel jutalmazzák. A véradásszervező elmondta, az idei évre 17 370 véradót terveztek a megyében, amelyből az év feléig, múlt hét vasárnapig 8038-an vettek részt a meghirdetett 432 vér- adó eseményen.

Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti nő és férfi, akinek testsúlya eléri az 50 kilogrammot. Egy véradás során 450 milliliter vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő. Két teljes véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.