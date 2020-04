Megyénkben is számos helyre jutott el a karitász segítsége

Országszerte végezték karitatív munkájukat a Katolikus Karitász önkéntesei, munkatársai, hogy eljuttassák adományaikat az intézményekben és otthon élő időseknek. Megyénkben is számos helyre jutott el a segítség.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász igazgatóhelyettese Szijártó Lászlóval, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatójával több idősotthonba és szociális intézménybe látogatott el nagycsütörtökön. Immunerősítő készítményeket, vitaminokat, gyümölcsöt, fertőtlenítőszereket, szájmaszkokat és gumikesztyűket vittek a lakók és a dolgozók ellátása, védelme érdekében.

A hévízi Szent Lukács Idősotthon mellett a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének több intézménye számára is vittek adományokat, amelyeket Nyírlakon adtak át. Ellátogattak Sümegre is, ahol az időseknek vittek csomagokat az önkéntesek.

Zagyva Richárd kifejezte, a szervezetnek át kellett alakítania a segítségnyújtást és a feladatellátást a központjaiban, szociális intézményekben és a plébániai önkéntes csoportokban is. Kiemelten fontosnak tartják az idősek védelmét ebben a járványhelyzetben és nagy figyelmet fordít a karitász egész hálózata az eddigi feladataik, szociális programjaik mellett az otthonukban tartózkodó idősek, betegek és az idősotthonokban élők támogatására is.

Az intézmények számára összesen egymillió forint értékben átadott eszköz, élelmiszer és vitamin nagy segítség akkor, amikor nehéz beszerezni a járványügyi védekezéshez szükséges eszközöket a készlethiány és a megnövekedett árak miatt.

Szijártó László elmondta, a főegyházmegye számos településén az önkéntesek segítenek a bevásárlásban és a receptek kiváltásában, valamint a kiszállításba is besegítenek több önkormányzatnak, akik tisztítószert, tartós élelmiszert adnak a jelen helyzetben, így volt ez Sümegen is. Emellett több településen az éttermek meleg ételt ajánlanak fel rászorulóknak, idős, beteg embereknek, amit a karitász önkéntesei visznek el. Az egyik legnagyobb kihívás most a munkatársak és önkéntesek védelme mellett a gyarapodó feladatok ellátása. Fontos teendő az idősebb önkéntesek kiváltása is és a fiatalok beépítése a karitatív feladatokba.

Nagy szükség van a támogatásokra is, mert egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe. Akinek lehetősége van, támogathatja a szervezet munkáját online adományozással vagy az 1357-es adományvonalon, amelyen keresztül ötszáz forinttal lehet segíteni a hat nagy karitatív szervezet vészhelyzeti tevékenységét.