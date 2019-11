Megyénkben is vadászok támogatják a beteg gyerekeket

Idén rendezik meg először országos szinten a jótékonysági vadászatot hazánkban. December 27-én valamennyi megyét érintően, 19 megyei helyszínen zajlik majd az esemény. A vadásztársadalom összefogásának eredményeként pedig 19 megyei kórház gyermek- osztályát támogatják a rendezvény bevételéből.

A jótékonysági vadászat 2013 óta ismert a magyar vadásztársadalom előtt, amikor első ízben rendezték meg azt Kápolnásnyék környékén. Az ötlet Fejes László sportvadásztól származik, aki a karitatív tevékenységet és a vadászatot kapcsolta össze a rendezvénnyel, amelyen az első évben körülbelül negyvenen vettek részt. A jótékonysági vadászat eredményes volt, hagyomány teremtődött belőle, és az évek során már több millió forinttal támogatták a Fejér Megyei Szent György Kórház gyermekosztályát.

A sikeres kezdeményezés 2018-ra „kinőtte” magát. A Kápolnásnyék környéki eseményhez tavaly öt helyszínen, 12 megyéből csatlakoztak vadászok, ezért a szervezők elhatározták, hogy a következőt már országos szinten rendezik meg. A 2019-es jótékonysági vadászat december 27-én – valamennyi megyét érintően – 19 megyei helyszínen zajlik majd a vadásztársadalom összefogásával. – 19 helyszínhez 19 kórház gyermekosztálya kapcsolódik kedvezményezettként.

– Minden megye a saját kórházának gyűjt, hogy egyfajta lokálpatriotizmus megnyilvánulhasson az emberekben. Ennek a karitatív programnak az a lényege, hogy az öncélt mellőzzük, az egyes szám első személynek itt nincs helye, az összefogás a lényeg, mert itt mindenkire szükség van – fogalmazott Fejes László országos szervező.

A Veszprém megyei események központja Várpalota lesz, ahol gyülekeznek majd a résztvevők a fácánvadászat előtt, illetve a végén az elejtett vad elbúcsúztatására és az ebédre is a Thury-várnál kerül sor. Megyénkben a Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztálya részére gyűjtenek adományokat a vadászok.

– Legalább 60 embert szeretnénk megnyerni az idei évben, akik két, 30-as létszámú csoportban vadászhatnak majd. Várjuk a regisztrációkat a rendezvény honlapján – mondta el Onofer Attila.

A megyei szervező kitért arra is, hogy a jótékonysági vadászaton befolyt összegből valamilyen műszert szeretnének vásárolni a gyermekosztály számára. A rendezvény fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, védnöke Kovács Zoltán, a 2021-es budapesti vadászati világkiállítás kormánybiztosa és Zámbó Péter, az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára. Veszprém megyéből Takács Szabolcs kormánymegbízottat kérték fel védnöknek a szervezők.

A jótékonysági akciót a vadászokon kívül magánemberek és cégek is támogathatják felajánlásaikkal az esemény honlapján regisztrálva. A szervezők egy további jelentős célt is kitűztek maguk elé a 2020-as évre. A jótékonysági vadászatot szeretnék kiterjeszteni az egykori Nagy-Magyarország területére. A céldátum azért is különleges, mert 2020-ban lesz a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója.