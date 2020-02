Méltányolták a badacsonytomaji intézmény és pedagógusának tavaly elért sportsikereit

A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola a Magyar Diáksport Szövetségtől első helyezést érdemelt ki a 200 fő alatti kisiskolák kategóriában a diákolimpián a 2018–19-es tanévben legeredményesebben szereplő intézményként. Az iskola testnevelő tanára, Schneider Zsolt a 2018–19-es tanévben a diákolimpia legeredményesebb Veszprém megyei testnevelője címet kapta.

Az elismerést az iskola igazgatója, Krisztin N. Lászlóné és Schneider Zsolt vette át a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen. Ez alkalomból beszélgettünk a pedagógusokkal. Amint megtudtuk, abban a tanévben a diákolimpia országos döntőjében több dobogós és pontszerző helyezést szereztek az iskola diákjai.

– Az iskola koncepciója a gyerekeket minél több versenyen megmérettetni, hiszen azzal készítjük fel őket az életre. Az intézményben 151 diák tanul, vannak olyan tehetséges gyerekek, akik azért jöttek át hozzánk más iskolákból, mert látták, hogy mi nagyon sok versenyre visszük a tanulóinkat – mondta az intézményvezető.

– Sok délutáni sportos foglalkozásunk van: kézilabda-, futball-, atlétikaedzések, valamint acro dance, szivacskézilabda, asztalitenisz és judo. Több szakkört működtetünk az önkormányzat segítségével, és a városvezetésre mindenben számíthatunk. A pedagógusok szabadidejüket áldozzák fel a versenyre való felkészítés ideje alatt, és ez nem kis dolog. A szülők hozzáállása ugyancsak nagyon jó, az ország másik végébe is elmentek szurkolni a gyerekeknek, és itthon ünnepelték őket a sikeres szereplés után – folytatja az igazgató.

Hozzáteszi, hogy egy pályázati támogatásnak köszönhetően két éve közel 45 millió forintból megújult a kosárlabdapálya, és sok sportszert vásárolhattak. Az épületben van tornaterem, de a testnevelésórák megnövekedett száma és a versenyeztetés miatt is nagyobb teremre lenne szükségük a sportolni vágyóknak. Tehát a tornaterem bővítése a célkitűzés, amihez pályázatot és támogatókat keresnek.

Schneider Zsolt harminc éve van a testnevelő tanári pályán, közel tíz éve tanít a badacsonytomaji iskolában. Azt mondja, a sikert megelőzően is évek óta rengeteg versenyen elindultak.

– Márciustól kezdve ott vagyunk a sportversenyeken, és ez nem jellemző minden iskolára. Több-kevesebb sikerrel szerepeltek eddig a gyerekeink, de az az év kiemelkedően jól sikerült. A kiváló eredményt, az első helyezést egy nagyon jó évfolyam diákjai szerezték meg, hozzávetőleg harmincan. Nagyon sportos társaság volt, szerettek mozogni, motiválhatók voltak. Atléták, kézisek, labdarúgók.

Több, az iskolában dolgozó kolléga együtt gondolkodása is segítette a sikert. A többnyire felső tagozatos diákok között akad olyan, aki ma már serdülő magyar válogatott atléta, de olyan is, akit az Újpest vitt el futballozni. Persze, a mai gyerekeket már nem úgy lehet motiválni, mint a régieket, a pedagógusoknak másképp kell megközelíteni őket. Azt vallom, hogy amiben jók, abban kell erősíteni, hogy legyen sikerélményük. Az edzések lezárása a verseny, a megméretés. A részvétel, az eredmény motiváció is egyben. A mostani felső tagozatosok szintén ott lehetnek a megyei döntőkön – mondja a testnevelő tanár.

Nem dőlnek hátra a siker után. Nyilván fontos a példamutatás is, de tudni kell lekötni a gyerekeket a mai felgyorsult világban. A badacsonytomaji iskolában új eszközöket visznek be testnevelésórára, a szabadidősport felé orientálódnak. Sítábort, kenutábort, kerékpárostábort szerveznek, figyelnek arra, hogy mi érdekli a diákokat. Zsolt a diákok mellett példát adott a fiának is, aki szintén testnevelő tanárként végzett az egyetemen.

– Nagy szükség lenne a pályán minél több fiatalra – mondja, de ez már egy másik történet.